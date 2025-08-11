Deutliche Klatsche gegen Bezirksligisten!

Das Weiterkommen in Runde 2 war für unsere zweite Mannschaft bereits nach knapp einer Viertelstunde erledigt. Man spielte zwar in der Anfangsphase ganz gut mit, vergaß aber, dass auch die Verteidigung zum Fußballspielen dazugehört und so erhielt man vom Bezirksligisten eine eiskalte Lehrstunde. Auch wenn der Gast zwischendurch etwas Tempo herausnahm konnte man am Ende eine zweistellige Niederlage nicht verhindern.