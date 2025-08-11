Deutliche Klatsche gegen Bezirksligisten!

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das Weiterkommen in Runde 2 war für unsere zweite Mannschaft bereits nach knapp einer Viertelstunde erledigt. Man spielte zwar in der Anfangsphase ganz gut mit, vergaß aber, dass auch die Verteidigung zum Fußballspielen dazugehört und so erhielt man vom Bezirksligisten eine eiskalte Lehrstunde. Auch wenn der Gast zwischendurch etwas Tempo herausnahm konnte man am Ende eine zweistellige Niederlage nicht verhindern.