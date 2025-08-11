 2025-08-07T08:03:27.630Z

Spielbericht

Deutliche Klatsche gegen Bezirksligisten!

Bezirkspokal Ostwürt.
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Unterkochen II
Gestern, 15:00 Uhr
FV 08 Unterkochen
SG Heldenfingen/Heuchlingen
0
11
Abpfiff

Das Weiterkommen in Runde 2 war für unsere zweite Mannschaft bereits nach knapp einer Viertelstunde erledigt. Man spielte zwar in der Anfangsphase ganz gut mit, vergaß aber, dass auch die Verteidigung zum Fußballspielen dazugehört und so erhielt man vom Bezirksligisten eine eiskalte Lehrstunde. Auch wenn der Gast zwischendurch etwas Tempo herausnahm konnte man am Ende eine zweistellige Niederlage nicht verhindern.

Aufrufe: 011.8.2025, 09:41 Uhr
Stefan KurzAutor