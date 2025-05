Deutliche Heininger Niederlage in langer Unterzahl

Bereits in der ersten Halbzeit sorgte der Tabellenführer für klare Verhältnisse und profitierte dabei auch von einer frühen Unterzahl der Gäste.

Das Spiel begann ausgeglichen, beide Teams teilten sich den Ballbesitz weitgehend. In der Anfangsphase waren Torchancen noch Mangelware. Doch die Partie nahm eine erste Wendung in der 14. Minute: Yaya Schwenk vom FC Heiningen sah nach wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Damit war Heiningen früh auf zehn Mann reduziert. Nur drei Minuten später eröffnete Maximilian Herz den Torreigen mit einem sehenswerten Distanzschuss – 1:0 für Köngen (16.). Es folgten weitere Treffer. Lennart Lander traf aus der Distanz zum 2:0 (20.), Max Schlotterbeck erhöhte nach einem Konter auf 3:0 (37.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Toni Panne mit seinem 16. Saisontor den 4:0-Pausenstand her.