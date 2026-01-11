Deutliche Heimniederlage gegen den Tabellenführer im Derby

In der Futsal-Landesliga Gruppe 1 musste UMMAH SPORTS WUPPERTAL im Heimspiel gegen die Wuppertaler SV Youngstars eine deutliche 4:17-Derbyniederlage hinnehmen. Der Tabellenführer wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich auch in dieser Höhe verdient durch. Die Youngstars legten von Beginn an ein hohes Tempo vor und überzeugten mit sicherem Ballbesitz, strukturiertem Aufbauspiel und zahlreichen gut herausgespielten Aktionen. Bereits in der Anfangsphase erspielten sich die Gäste eine klare Führung und stellten früh die Weichen auf Sieg. Deniz Dagdelen erzielte in der 11. Minute nach Vorlage von Rehman Ali den ersten Treffer für UMMAH SPORTS zum 1:6. Trotz weiterer eigener Chancen, die mehrfach vom gegnerischen Torhüter stark pariert wurden, ging es mit einem 1:9-Rückstand in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte UMMAH SPORTS ein verbessertes Auftreten und gestaltete die Partie phasenweise ausgeglichener. Die Youngstars nutzten die zweite Hälfte unter anderem dazu, verschiedene Spielvarianten auszuprobieren, darunter auch das Flying-Spiel. Diese Situationen wusste UMMAH SPORTS nun besser zu verteidigen und kam selbst zu weiteren Treffern. Deniz Dagdelen traf erneut in der 33. Minute, Hicham Arafkas verkürzte in der 37. Minute, ehe Dagdelen kurz vor Schluss mit seinem dritten Treffer den 4:17-Endstand herstellte. In den letzten fünf Minuten verteidigte UMMAH SPORTS das Flying-Spiel der Youngstars konsequent und verhinderte damit erfolgreich das Ziel der Gäste, die 20-Tore-Marke zu erreichen. Trotz des klaren Ergebnisses zeigte das Team Moral und hielt bis zum Abpfiff geschlossen dagegen.