Deutliche Heimniederlage

Oberelchingen startete druckvoll und hatte früh Chancen. In der 9. Minute klärte Maik auf der Linie, in der 20. setzte Elchingen einen Volley über das Tor. Ballendorf kam erst in der 29. Minute zur ersten Möglichkeit - Asef schoss nach langem Ball knapp vorbei. Zwei Minuten später bediente Cetin Phillip, dessen Schuss weit über das Tor ging. In der 35. Minute kam Conrad für Peter. Kurz darauf das 0:1 für Elchingen (36.). Doch Ballendorf antwortete schnell: Asef traf in der 40. Minute nach Steckpass ins lange Eck zum 1:1. Die Freude währte nicht lange - Elchingen schlug in der 43. erneut zu und ging mit 1:2 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel gab es auf Seiten der Gastgeber mehrere personelle Veränderungen, jedoch ohne den gewünschten Effekt. Die Defensive wurde zunehmend unter Druck gesetzt, da Ballgewinne kaum gehalten werden konnten und der Ballbesitz schnell wieder an den Gegner ging. Elchingen nutzte diesen Umstand konsequent aus und erhöhte durch strukturierte und zielstrebige Angriffe auf 1:3 (52.), 1:4 (64.), 1:5 (82.) und schließlich 1:6 (84.). Ballendorf hatte in der zweiten Halbzeit kaum noch Offensivaktionen und kam lediglich zu einer nennenswerten Möglichkeit. In der Schlussphase fehlte es deutlich an der nötigen Frische und Durchschlagskraft, wodurch der Gegner das Spiel kontrolliert und verdient zu Ende spielen konnte.