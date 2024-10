Deutliche erste Niederlage in der Bezirksliga

Am vergangenen Freitag ging es in das Spiel gegen die durchwachsen in die Saison gestartete Mannschaft des SV Suddendorf-Samern. Das Fehlen der Stamm-Torhüterin sollte nicht als Ausrede dienen und das Ziel war es dennoch, alles für die drei Punkte zu geben. Obwohl die FSG insbesondere in den ersten 30 Minuten ein weitestgehend gutes Gesicht zeigte, stand es gegen eine effiziente gegnerische Offensive bereits zur Halbzeit 0:3.