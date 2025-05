Deutliche Derby-Pleite für die FCS-U17

Auch das fünfte Spiel gegen die SV Elversberg konnte die U17 des 1. FC Saarbrücken nicht gewinnen. Diesmal gab es auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld in der Nachwuchsliga eine klare 0:4 (0:2)-Niederlage. Früh lag das Malstatter Team mit einem Treffer hinten, Berke Tundzha traf bereits in der 2. Minute. Er legte in der 39. Minute auch das 0:2 nach und sorgte mit dem 0:3 in der 51. Minute auch für die Entscheidung. Den vierten Treffer legte dann noch Pierre Bettinger in der 63. Minute nach. Joscha Klauck, der FCS-U17-Trainer, fand klare Worte: "Das war heute unsere schlechteste Saisonleistung. Wir waren weder gegen den Ball noch mit dem Ball gut und haben verdient verloren. Das tut weh, weil es ausgechnet gegen Elversberg war. Wir hatten personelle Probleme, aber die hatten wir vor Kurzem im Halbfinale auch und da sind wir ins Elfmeterschießen gekommen. Wir haben noch ein Spiel in Wiesbaden, da wollen wir unsere Ehre verteidigen und mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen. Heute waren wir in allen Belangen unterlegen".