Deutliche Auswärtssiege zum Re-Start der Landesliga

Bereits nach 21 Minuten stand es 0:2, doch dann flog Gäste-Keeper Makiela mit glattrot vom Platz. Zu Zehnt konnte Luca Faustmann mit seinem elften Saisontor dennoch das 0:3 erzielen, womit es auch zur Pause ging. Die Freien Turner unter dem neuen Coach Gian Luca Renner waren besser eingestellt und griffiger. Demis Siranidis setzte in der 66. Minute den Schlusspunkt und so gewannen die Braunschweiger auch das zweite Spiel der Saison gegen Vorsfelde, das nun seit drei Spielen sieglos ist.