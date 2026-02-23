Deutliche Auswärtssiege zum Re-Start der Landesliga

Endlich ging es wieder los und zum Startschuss ins neue Landesliga-Jahr legten vor allem die Auswärtsteams los, wie die Feuerwehr. Wir schauen auf die zwei Partien vom vergangenen Wochenende..
Bereits nach 21 Minuten stand es 0:2, doch dann flog Gäste-Keeper Makiela mit glattrot vom Platz. Zu Zehnt konnte Luca Faustmann mit seinem elften Saisontor dennoch das 0:3 erzielen, womit es auch zur Pause ging. Die Freien Turner unter dem neuen Coach Gian Luca Renner waren besser eingestellt und griffiger. Demis Siranidis setzte in der 66. Minute den Schlusspunkt und so gewannen die Braunschweiger auch das zweite Spiel der Saison gegen Vorsfelde, das nun seit drei Spielen sieglos ist.
Bleckenstedt erfüllte die Pflichtaufgabe mit Bravour und holte den fünften Sieg in Serie. Gegen den SV Lengede sorgten drei Tore Mitte der ersten Hälfte dafür, dass die Germanen auf die Siegerstraße einbogen. Lengede gelang lediglich der Ehrentreffer zum 1:6 durch Sezgin Cikar. Im Endeffekt hieß es 1:8, wobei Andrea Rizzo als einziger doppelt traf. Tabellarisch zog Bleckenstedt an Göttingen 05 vorbei auf Rang drei und stellt nun die beste Offensive der Liga. Der Titel ist noch nicht abgeschrieben.