Deutliche Auswärtsniederlage!

Einen schwarzen Tag erwischte unsere Erste Mannschaft am Samstag in Bad Krozingen und musste sich daher auch in der Höhe verdient mit 1:5 geschlagen geben.

Haarsträubende individuelle Fehler führten zu 3 Gegentoren in der ersten Hälfte – das darf so einfach nicht passieren. Einfache Bälle in die Füße der gegnerischen Stürmer, die nur noch vollenden müssen. Nach vorne ging über die gesamte Spieldauer relativ wenig, eine große Chancen von Tobi Pfefferle beim Stand von 1:0 wurde auf der Linie geklärt.