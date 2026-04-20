Deutliche Antwort in Esperke TuS Wagenfeld 1908 dreht die Partie beim SV Esperke 1929 nach Rückstand und gewinnt am Ende klar mit 5:1 von red · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Britta Olschewski

Rückstand zur Pause, Dominanz danach: Wagenfeld zeigt in Esperke die gewünschte Reaktion auf das 3:4 von Neuenkirchen. Trainer Michael Hohnstedt spricht von einer „brutalen zweiten Halbzeit“.

Die Reaktion fiel deutlich aus. Nach der bitteren Niederlage in Neuenkirchen hat TuS Wagenfeld 1908 beim SV Esperke 1929 mit 5:1 (0:1) gewonnen – und dabei vor allem nach der Pause überzeugt. „Das ist natürlich schön, vor allem nach dem Spielverlauf am Mittwoch“, sagte Michael Hohnstedt. Seine Mannschaft dominierte die Partie früh, ließ jedoch zunächst die Effizienz vermissen. „Wir waren von der ersten Minute an überlegen, müssen nach zehn Minuten mindestens 2:0 führen.“

Die Chancen waren da – doch die Führung fiel auf der anderen Seite. Nach 35 Minuten verwandelte Jarmo-Fritz Stichnoth einen Foulelfmeter zum 1:0 für Esperke. „Du machst vorne die Dinger nicht rein und bekommst dann einen Elfmeter gegen dich“, so Hohnstedt. Wagenfeld ließ sich davon zunächst nicht beirren, verpasste aber den schnellen Ausgleich. So ging es trotz Überlegenheit mit einem Rückstand in die Pause. „Da fragst du dich, ob gerade alles gegen dich läuft“, sagte der Trainer.