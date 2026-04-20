Deutliche Antwort in Esperke

Rückstand zur Pause, Dominanz danach: Wagenfeld zeigt in Esperke die gewünschte Reaktion auf das 3:4 von Neuenkirchen. Trainer Michael Hohnstedt spricht von einer „brutalen zweiten Halbzeit“.
Die Reaktion fiel deutlich aus. Nach der bitteren Niederlage in Neuenkirchen hat TuS Wagenfeld 1908 beim SV Esperke 1929 mit 5:1 (0:1) gewonnen – und dabei vor allem nach der Pause überzeugt.
„Das ist natürlich schön, vor allem nach dem Spielverlauf am Mittwoch“, sagte Michael Hohnstedt. Seine Mannschaft dominierte die Partie früh, ließ jedoch zunächst die Effizienz vermissen. „Wir waren von der ersten Minute an überlegen, müssen nach zehn Minuten mindestens 2:0 führen.“
Die Chancen waren da – doch die Führung fiel auf der anderen Seite. Nach 35 Minuten verwandelte Jarmo-Fritz Stichnoth einen Foulelfmeter zum 1:0 für Esperke. „Du machst vorne die Dinger nicht rein und bekommst dann einen Elfmeter gegen dich“, so Hohnstedt.
Wagenfeld ließ sich davon zunächst nicht beirren, verpasste aber den schnellen Ausgleich. So ging es trotz Überlegenheit mit einem Rückstand in die Pause. „Da fragst du dich, ob gerade alles gegen dich läuft“, sagte der Trainer.
Die Antwort folgte unmittelbar nach dem Seitenwechsel. „Mit der ersten Aktion machen wir das 1:1 durch Giorgio Ronzetti“, sagte Hohnstedt. „Das war der Dosenöffner.“
Was danach folgte, war ein Spiel in eine Richtung. Chris Brüggemann (58.) drehte die Partie, Andre Krause erhöhte auf 3:1 (65.) – die Vorentscheidung. „Danach hat man unsere offensive Qualität gesehen“, sagte Hohnstedt.
Wagenfeld blieb dominant und legte nach: Brüggemann traf erneut (72.), ehe Alexander Nandzik mit einem Distanzschuss den Schlusspunkt setzte (73.). „Am Ende kann Esperke froh sein, dass es nicht noch höher ausgeht“, so Hohnstedt.
Entscheidend war vor allem die mentale Reaktion. „Nach dem schweren Spiel unter der Woche haben wir vor allem mental eine starke Reaktion gezeigt“, sagte der Trainer.
In der Tabelle festigt Wagenfeld damit seinen Platz im oberen Drittel, während Esperke im Mittelfeld verbleibt. Für Hohnstedt war der Auftritt mehr als nur ein Sieg: „Das war ein versöhnlicher Abschluss einer turbulenten Woche.“
SV Esperke 1929 – TuS Wagenfeld 1908 1:5
SV Esperke 1929: Tobias Joerges, David Price (88. Lukas Rüffert), Jan Ridder, Florian Magers, Jarmo-Fritz Stichnoth, Marcel Baller, Luis Gähle (82. Alexander Wischnewski), Jan-Philipp Heißmeyer, Julian Kay, Lukas Lohmann (72. Maximilian Vogeler), Timo Stichnoth - Trainer: André Lapke
TuS Wagenfeld 1908: Yannick Olschewski, Alexander Nandzik, Jan-Ole Fiedler, Tamme Alscher, Ole Fortkamp, Andre Krause (77. Fabian Cieslack), Felician Günther, Alin-Nicolae Faur (77. Henrik Grass), Daniel Zimmermann (46. Arne Kwasnicki), Giorgio Ronzetti (77. Jendrik Boldt), Chris Brüggemann - Trainer: Michael Hohnstedt
Schiedsrichter: Fabian Guttmann
Tore: 1:0 Jarmo-Fritz Stichnoth (35.), 1:1 Giorgio Ronzetti (50.), 1:2 Chris Brüggemann (58.), 1:3 Andre Krause (65.), 1:4 Chris Brüggemann (72.), 1:5 Alexander Nandzik (73.)