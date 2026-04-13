Deutliche Antwort des Verfolgers

– Foto: Volkhard Patten

Die SG 74 Hannover erfüllt ihre Pflichtaufgabe am 26. Spieltag souverän und bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen. TuS Kleefeld gerät früh ins Hintertreffen und findet erst spät ins Spiel.

Schon nach sieben Minuten brachte Jannik Wolters die Gastgeber in Führung, ehe Marvin Toleikis nur wenig später auf 2:0 erhöhte (13.). Hannover agierte druckvoll, zielstrebig und nutzte die Räume konsequent. Kleefeld hingegen fand kaum Zugriff auf das Spielgeschehen.

Es war eine Partie, die früh ihre Richtung fand. Die SG 74 Hannover ließ im Heimspiel gegen den TuS Kleefeld keine Zweifel aufkommen und entschied die Begegnung bereits in der ersten Halbzeit.

Noch vor der Pause sorgte erneut Jannik Wolters mit einem Doppelpack (37., 44.) für klare Verhältnisse. Mit dem 4:0 war die Partie früh entschieden, die zweite Halbzeit verlor an Intensität.

Erst in der Schlussphase gelang dem TuS Kleefeld durch Marc Schwabbauer der Ehrentreffer (85.), der jedoch am deutlichen Kräfteverhältnis nichts mehr änderte.

Für Hannover ist der Sieg auch im Kontext des Spieltags von Bedeutung. Während Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II überraschend mit 0:4 beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II unterlag, verkürzt die SG 74 Hannover den Abstand auf einen Punkt und bleibt im Aufstiegsrennen in unmittelbarer Schlagdistanz.

Der TuS Kleefeld hingegen verharrt nach der Niederlage auf Rang 13 und bleibt im unteren Tabellendrittel gefordert.

SG 74 Hannover – TuS Kleefeld 4:1

SG 74 Hannover: Erik Geesmann, Ruben Calderon Mateos (62. Marvin Bartz), Clemens Stamm, Julien Maurice Dela Bursi, Adriano Tarakaj (83. Ludwig Mantei), Maik-Carsten Geisler, Finn Hartmann, Nils-Simon Riebesell (58. Linus Stellan Weiler), Brian Bresso, Jannik Wolters (70. Melvin Bresso), Marvin Toleikis (78. Jonas Arnecke) - Trainer: Lars Wolf - Trainer: Oliver Rothenburger

TuS Kleefeld: Felix Schlüter, Marcel Eisele (46. Maxmilian Hoffmann), Niklas Freese, Jannis Podzelny (86. Hans Bruno Robert Ferdinand Christl), Kevin Weber (46. Jonas Jaeger), Jonathan Buhrow, Aaron Buhrow, Nicolas Ludwig, Lukas Hoppe (46. Noah Djürken), Marcel Hayduk (86. Niclas Lobback), Marc Schwabbauer - Trainer: Maik Seizinger

Schiedsrichter: Fabian Willenborg

Tore: 1:0 Jannik Wolters (7.), 2:0 Marvin Toleikis (13.), 3:0 Jannik Wolters (37.), 4:0 Jannik Wolters (44.), 4:1 Marc Schwabbauer (85.)