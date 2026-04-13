Deutlich zu hohe Heimniederlage

Gegen den Tabellendritten aus Sparwiesen kam die Zeller Mannschaft gut ins Spiel und
hatte nach nur wenigen Minuten eine riesige Möglichkeit um direkt auf 1:0 zu stellen.
Mehrere Abschlüsse aus kürzester Distanz scheiterten an Blöcken der Gäste. Ein heftiger
Zusammenprall im Mittelfeld mit Tomasso Martino sorgte dann nur wenige Minuten später für
ein abruptes Ende der Druckphase. Nach knapp 20 Minuten Behandlungspause wurde der
Zeller Spieler mit einer blutigen Kopfverletzung mit dem RTW abtransportiert. Hervorzuheben
ist hierbei die erstklassige Behandlung der Zeller Betreuer, sowie insbesondere von
Mitspieler Paul Schnitzler, der Tomasso Martino lehrbuchmäßig behandelte, bis er ihn in die
Hände der Sanitäter übergeben konnte. Im Spiel folgten nach der Unterbrechung gute
Chancen auf beiden Seiten, die jedoch ungenutzt blieben. Je länger das Spiel andauerte,
erarbeitete sich Sparwiesen jedoch ein Chancenplus. Lukas Frey zeigte mehrere
Glanzparaden und hielt Zell dadurch lange im Spiel, bevor dann Sparwiesen mit einer
starken Einzelaktion das 1:0 markierte.
Die zweite Halbzeit war aus Zeller Sicht eine Halbzeit zum Vergessen. Lukas Frey hielt
erneut stark, wurde schließlich dennoch mehrfach durch starke Distanzschüsse
überwunden.
Trotz der hohen Niederlage konnte der Zeller Anhang zum Ende hin aufatmen, da Tomasso
Martino mit Kopfverband den Weg zurück auf den Zeller Berg gefunden hatte.
J.H.