Deutlich zu hohe Heimniederlage

Gegen den Tabellendritten aus Sparwiesen kam die Zeller Mannschaft gut ins Spiel und

hatte nach nur wenigen Minuten eine riesige Möglichkeit um direkt auf 1:0 zu stellen.

Mehrere Abschlüsse aus kürzester Distanz scheiterten an Blöcken der Gäste. Ein heftiger

Zusammenprall im Mittelfeld mit Tomasso Martino sorgte dann nur wenige Minuten später für

ein abruptes Ende der Druckphase. Nach knapp 20 Minuten Behandlungspause wurde der

Zeller Spieler mit einer blutigen Kopfverletzung mit dem RTW abtransportiert. Hervorzuheben

ist hierbei die erstklassige Behandlung der Zeller Betreuer, sowie insbesondere von

Mitspieler Paul Schnitzler, der Tomasso Martino lehrbuchmäßig behandelte, bis er ihn in die

Hände der Sanitäter übergeben konnte. Im Spiel folgten nach der Unterbrechung gute

Chancen auf beiden Seiten, die jedoch ungenutzt blieben. Je länger das Spiel andauerte,

erarbeitete sich Sparwiesen jedoch ein Chancenplus. Lukas Frey zeigte mehrere

Glanzparaden und hielt Zell dadurch lange im Spiel, bevor dann Sparwiesen mit einer

starken Einzelaktion das 1:0 markierte.

Die zweite Halbzeit war aus Zeller Sicht eine Halbzeit zum Vergessen. Lukas Frey hielt

erneut stark, wurde schließlich dennoch mehrfach durch starke Distanzschüsse

überwunden.

Trotz der hohen Niederlage konnte der Zeller Anhang zum Ende hin aufatmen, da Tomasso

Martino mit Kopfverband den Weg zurück auf den Zeller Berg gefunden hatte.

J.H.