Deutlich unterlegen in Waldsee

Einen gebrauchten Tag erwischte der SVW in Bad Waldsee. Schon vom Anpfiff weg war man in den meisten Zweikämpfen mindestens einen Schritt zu spät dran und ließ sich vom Gastgeber dauerhaft in die eigene Hälfte drängen. Nach einer kurz ausgeführten Ecke konnte der Waldseer Abschluss zwar noch abgewehrt werden, den Abpraller versorgte Wiest allerdings zum Führungstor. Durch einen direkten Freistoß von der linken Seite des Strafraums und einen Kopfball nach einer Ecke führte der FV mit 3:0 zur Pause. Drei Standardgegentore, die einen Spielstand, der dem Verlauf durchaus entsprach, herstellten. Danach ließen es die Hausherren ruhiger angehen, ohne das Spiel aus der Hand zu geben. Wolpes einziger Torschuss der Partie resultierte aus einer schönen Vorarbeit von Stravs über rechts, doch Spieß‘ Schuss wurde geblockt. In der Schlussphase erhöhte Waldsee nach zwei langen Bällen auf den Endstand von 5:0. Dieser entsprach der einseitigen Partie.