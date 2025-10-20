„Deutlich mehr Energie“ – Buchbach beendet Negativserie in Augsburg

Der TSV Buchbach zeigt in der Regionalliga Bayern, dass er es doch noch kann und gewinnt beim FC Augsburg II verdient mit 3:0.

„Wir haben ja nicht gedacht, dass wir das Fußballspielen verlernt haben, aber es war jetzt schon ganz wichtig, dass wir den Bock wieder umgestoßen und die Dynamik unterbrochen haben“, zeigte sich der Buchbacher Coach erleichtert. Dessen Team ging bereits in der vierten Minute in Front, als der ehemalige Augsburger Romeo Ivelj einen Freistoß aus 16 Metern sehenswert unter die Latte zwirbelte – Premierentor für den Sommerzugang im Buchbacher Trikot.

Der TSV Buchbach kann es also doch noch: Nach vier Niederlagen in Folge hat der Vizemeister der Regionalliga Bayern wieder einen Dreier eingefahren: Die Mannschaft von Trainer Aleksandro Petrovic hat sich am Samstag mit 3:0 Toren klar beim FC Augsburg 2 behauptet und ist nach dem 14. Spieltag zumindest wieder auf Rang zehn geklettert.

Der Führungstreffer gab den Gästen allerdings noch nicht ganz die nötige Sicherheit. In der Folge waren es die Augsburger, die den Ton angaben und auch die besseren Möglichkeiten hatten. Und so konnte sich auch Ludwig Zech bei seiner Rückkehr ins TSV-Tor gleich gegen Mauro Hämmerle auszeichnen.

Insgesamt standen die Buchbacher aber sicher und ließen kaum etwas zu. „Wir mussten schon die eine oder andere Situation überstehen und hatten dann auch das Glück, das uns in den letzten Wochen gefehlt hat“, merkte Petrovic an, machte aber auch deutlich: „Die Körpersprache war ganz anders als zuletzt. Wir hatten wieder deutlich mehr Energie.“

Stoßberger-Doppelpack besiegelt Auswärtssieg des TSV Buchbach

Nach einem Umschaltmoment mit einem weiten Ball in die Spitze war es Tobias Stoßberger, der FCA-Keeper Noah George keine Chance ließ und in der 61. Minute auf 2:0 erhöhte. Fast im Gegenzug verhinderte Zech bei einem Kopfball von Florian Hangl den möglichen Anschlusstreffer. In der 73. Minute hatte Stoßberger dann bei einem Solo den dritten Treffer auf dem Schlappen, scheiterte aber an George.

Die Entscheidung gelang dann doch Stoßberger mit seinem sechsten Saisontreffer: Eine Kopfball-Abwehr des eingewechselten Kapitäns Philipp Walter passierte etwas glücklich die Augsburger Abwehrreihen, sodass Stoßberger erneut allein vor George auftauchte und eiskalt verwandelte.

Ich bin natürlich glücklich über den Sieg, aber ich habe den Jungs auch gesagt, dass ich sauer bin, weil wir in den letzten Wochen unnötig so viele Punkte liegengelassen haben.

Aleksandro Petrovic nach der Partie

„Der Sieg ist wahrscheinlich um ein Tor zu hoch ausgefallen“, gab Petrovic nach der Partie zu, aber unter dem Strich zählen ja eh nur die drei Punkte. Und nachdem die Buchbacher in den vergangenen vier Spielen satte 15 Gegentreffer kassiert hatten, stand in Augsburg wieder die Null.

Petrovic: „Ich bin natürlich glücklich über den Sieg, aber ich habe den Jungs auch gesagt, dass ich sauer bin, weil wir in den letzten Wochen unnötig so viele Punkte liegengelassen haben. Jetzt gilt unsere ganze Konzentration dem Heimspiel am Freitag gegen Nürnberg.“