Deukers Team macht Fortschritte

Der FC Wegberg-Beeck tritt in der Fußball-Mittelrheinliga am Sonntag beim SSV Merten an.

Nach dem sehr missglückten Saisonstart findet der FC Wegberg-Beeck in der Fußball-Mittelrheinliga immer besser in die Spur. Viermal in Serie blieb die Mannschaft von Trainer Albert Deuker zuletzt ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Remis). Am Sonntag steht die nächste knifflige Aufgabe an: beim SSV Merten.

Vorjahresvizemeister Merten spielt erneut eine starke Saison und liegt mit 20 Punkten auf Platz vier, nur drei Zähler hinter dem Spitzenduo Bergisch Gladbach und Vichttal. Fünf Punkte weniger hat Deukers Team auf dem Konto und steht damit auf Platz neun.

Über den Gegner möchte Beecks Coach gar nicht groß sprechen, sondern seine Mannschaft weiter voranbringen. Natürlich werde man sich auf Merten „akribisch vorbereiten“, in der Vorwoche gegen Hennef habe er trotz des 5:0-Sieges vor allem in der zweiten Halbzeit noch einige Defizite gesehen.

Unter anderem nennt er die mitunter fehlende Kompaktheit. Auch offensiv wolle er „aus den ein bis zwei Fragezeichen Ausrufezeichen machen“ und bei Standards sei ebenfalls noch Luft nach oben.

Der Trainer sieht jedoch auch schon einige Fortschritte: „Im Ballbesitzspiel haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, wir sind viel mutiger geworden.“

Bösing droht auszufallen

Kai Bösing droht für das Duell am Sonntag auszufallen, es gibt aber auch gute Nachrichten: Mit David Arize und Vinzent Zingel kehrt ein Offensivduo zurück in den Kader.

Das bis dato letzte Aufeinandertreffen gab es am letzten Spieltag der Vorsaison: Wegberg-Beeck unterlag Mitte Juni mit 1:4 in Merten, wohlgemerkt, als es um nichts mehr ging. Am Sonntag soll nun das fünfte Spiel in Serie ohne Niederlage folgen.

