Deukers Arbeitsweise – wie ein Uhrmacher

Als Albert Deuker Ende September als Trainer beim FC einstieg, schlingerte der Tanker Beeck gewaltig, war nach fünf Spielen mächtig vom Kurs abgekommen. Schließlich wollten die Kleeblätter um Platz eins mitspielen, befanden sich nach nur einem Punkt aus drei Heimspielen stattdessen nur drei Zähler vor der Abstiegsregion, hatten in fünf Spielen auch schon zehn Gegentore kassiert. Folge: Coach Mike Schmalenberg, von dessen menschlichen Qualitäten in Beeck nach wie vor mit Hochachtung gesprochen wird, musste gehen.

Für Beeck schlug Deuker das Kapitel Amateurfußball dann wieder auf – und hat es auch alles andere als bereut. „Die Möglichkeiten, die ich hier in Beeck habe, sind natürlich größer als bei meinem alten Verein. Ich fühle mich hier sehr wohl – vor allem auch, weil Wille und Leistungsbereitschaft der Mannschaft so hoch sind wie erhofft. Auch wenn die Richtung stimmt: Am Maximum ist die Mannschaft sicherlich noch nicht.“

Es übernahm Albert Deuker, der zuvor sechseinhalb Jahre die erste Mannschaft des TuS Königsdorf trainiert und aus einem A-Ligisten einen Mittelrheinligisten geformt hatte. „Das Amateurfußball-Buch ist für mich erst mal zu“, hatte Deuker im Sommer gesagt und seinen Fokus fortan auf seine Promotion gelegt – der 34-Jährige ist Doktorand und Dozent an der Kölner Sporthochschule.

Ein deutlicher Aufwärtstrend ist unter Deuker aber unverkennbar: Nach zwei Auftaktniederlagen, unter anderem gegen Topfavorit SV Hohkeppel, ist das Team nun seit fünf Spielen ungeschlagen. Daheim hat der FC gegen Teams aus dem Keller zwei klare Siege eingefahren (5:2 gegen Pesch, 5:0 gegen Hennef). Auswärts stehen fünf Punkte gegen weitaus härtere Kaliber zu Buche: Jeweils ein 0:0 beim VfL Vichttal und dem 1. FC Düren, die in der aktuellen Heimtabelle die Plätze zwei und drei belegen, zuletzt dann ein 2:1 bei Vizemeister SSV Merten. Die Richtung stimmt also – auch, weil sich unter Deuker die Zahl der Gegentore genau halbiert hat: Waren es vorher exakt zwei im Schnitt, ist es jetzt im Schnitt genau eines.

Was natürlich ganz entscheidend mit der veränderten Spielweise zu tun hat. War Schmalenberg ein Freund von konsequentem Pressing mit dem damit verbundenen hohen Risiko, setzt Deuker mehr auf Stabilität und einer Spielweise aus „Locken und Drüberspielen“, wie der A-Schein-Inhaber diese Mixtur gerne nennt. Dabei setzt er auf eine 3-4-3-Formation mit klarer Stammbesetzung für die Dreierkette und nach Möglichkeit zwei personellen Wechseln von einem Spiel zum nächsten – Automatismen können sich so besser einschleifen.

Die Detailversessenheit von Lucien Favre

Eine entscheidende Rolle spielt sicherlich aber auch Deukers ungeheurer Arbeitswille. „An Trainingstagen ist Albert in der Regel schon um 15 Uhr in Beeck im Trainerbüro, schneidet fürs abendliche Training Videos zusammen“, erzählt André Lehnen, den Deuker als neuen Co-Trainer mitgebracht hat. „Ich kann nur bestätigen, was ich von Albert Deuker schon vorher gehört hatte: Er ist unglaublich akribisch, nimmt sich sehr viel Zeit für Analysen und Details. Er kann sicherlich jeden Spieler besser machen, achtet auch extrem auf Kleinigkeiten“, sagt Kapitän Yannik Leersmacher. „Die Mannschaft saugt das alles auf – und was ich besonders bemerkenswert finde: Auch die gestandenen Spieler ziehen voll mit“, ergänzt Lehnen.

Möchte man Deuker mit einem Trainer aus dem Profifußball vergleichen, fällt einem unweigerlich Lucien Favre ein, langjähriger Trainer Borussia Mönchengladbachs. Auch der arbeitete extrem detailversessen, wollte sowohl individuell als auch gruppentaktisch das Team auf ein höheres Niveau heben – und das ist ihm ja auch gelungen.

Und wie Favre ist auch Deuker alles andere als ein Sprücheklopfer. Eine Aussage wie „Wir wollen Erster werden“ würde ihm nie über die Lippen kommen – eher würde er sich wohl die Zunge abschneiden. Viel lieber redet er von „Entwicklung“ – das ist seine Welt. Bezeichnend ist daher auch diese aktuelle Aussage von ihm: „Ich freue mich sehr auf die Wintervorbereitung.“ Das sagt ein Trainer nicht so häufig. Genau dann sieht Deuker die Chance, fern von Ergebnisdruck eines Ligaspiels das Team in Ruhe weiterzuentwickeln – statt fünf Wochen, wie es im Winter eigentlich übrig ist, wird sich Beecks Wintervorbereitung daher über geschlagene sechseinhalb Wochen erstrecken.

Deuker ist also zweifellos ein Trainer, der mit der Akribie eines Uhrmachers arbeitet, in jedem Detail eine eigene kleine Welt entdeckt und mit unerschütterlicher Hingabe an den feinen Stellschrauben des Spiels dreht. Einer, der seine Spieler nicht einfach nur coachen will, sondern sie hegt, formt und wachsen lassen möchte – so wie es ein Gärtner mit seinen Pflanzen macht.

Stellt sich nur die Frage, wie lange er das in Beeck tun wird. Immerhin steht der 34-Jährige vor einer entscheidenden beruflichen Weichenstellung. Voraussichtlich im Januar hat er seine Disputation, also die mündliche Verteidigung seiner Dissertation – danach hat er den Doktortitel in der Tasche. „Ich möchte entweder in den Profibereich oder die wissenschaftliche Laufbahn fortsetzen“, hatte er mal angekündigt.

Immerhin ist er an die Uni aber noch etwas länger gebunden. „Mein Vertrag dort läuft noch bis Anfang 2027“, erklärt er auf Nachfrage. Von daher wäre also auch sein Verbleib in Beeck über das Saisonende hinaus denkbar. „Dazu gehören ja aber beide Seiten. Ich habe mit dem Verein vereinbart, dass wir uns Ende März zusammensetzen. Bis dahin werden beide Seiten wissen, ob es richtig passt.“