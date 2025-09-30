Deuker übernimmt Wegberg-Beeck: Ex-Königsdorf-Coach zurück im Geschäft

Der FC Wegberg-Beeck hat nur einen Tag nach der Trennung von Mike Schmalenberg einen neuen Cheftrainer präsentiert: Albert Deuker übernimmt den ambitionierten Mittelrheinligisten und soll die Mannschaft wieder in die Spur bringen.

Der 34-Jährige unterschreibt bis Saisonende und bringt mit Andre Lehnen einen erfahrenen Co-Trainer mit. „In den Gesprächen mit Albert wurde schnell klar, dass er ein Trainer mit klaren Strukturen und Prinzipien ist. Er hat in Königsdorf in den vergangenen Jahren einen tollen Job gemacht. Zudem kennt er sich bestens in der Mittelrheinliga aus“, erklärte Sportleiter Friedel Henßen.

Deuker war bis zum Sommer über neun Jahre beim TuS Blau-Weiß Königsdorf tätig und führte den Klub von der Kreisliga A bis in die Mittelrheinliga. Eigentlich wollte er nach diesem Weg eine Pause vom Amateurfußball einlegen, doch nun reizt ihn die Herausforderung in Beeck. Bereits am Abend wird er die Mannschaft offiziell vorgestellt und die erste Trainingseinheit leiten.

Die Beecker Verantwortlichen hatten am Montag die Konsequenzen aus dem durchwachsenen Saisonstart gezogen und Schmalenberg nach nur fünf Spielen freigestellt. Mit zwei Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen steht der Aufstiegsaspirant aktuell auf Rang neun. Geschäftsführer Werner Tellers begründete die Entscheidung so: „Unsere Ausbeute von lediglich sieben Punkten aus fünf Spielen hat uns zum Handeln gezwungen. Die erreichten Punkte stehen nicht im Einklang mit unseren Zielen, in der Mittelrheinliga um den Aufstieg mitzuspielen.“