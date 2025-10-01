Deuker startet in Beeck: „Ein gutes Buch kann man zweimal lesen“

Der FC Wegberg-Beeck hat mit Albert Deuker einen neuen Cheftrainer gefunden, nur einen Tag nach der Trennung von Mike Schmalenberg. Der 34-Jährige, der den TuS Blau-Weiß Königsdorf in neun Jahren von der Kreisliga A bis in die Mittelrheinliga geführt hatte, tritt die Nachfolge des entlassenen Coaches an.
Gemeinsam mit seinem neuen Co-Trainer Andre Lehnen soll er den ambitionierten Mittelrheinligisten wieder auf Kurs bringen. Deuker selbst hatte noch im Sommer erklärt, das Kapitel Amateurfußball schließen zu wollen. „Ich spüre, dass ich bei vielen Dingen in Königsdorf an Grenzen stoße – und mir fehlt die Fantasie, wie ich diese hier noch überwinden kann“, sagte er damals. Seine Devise lautete: „Das Amateurfußball-Buch ist für mich erstmal zu.“ Stattdessen wollte er sich auf seine Doktorarbeit konzentrieren und langfristig im Profifußball Fuß fassen. Die Doktorarbeit ist inzwischen fertiggestellt und wird im Winter bei der Disputation vorgestellt und in einem wissenschaftlichen Streitgespräch mit Prüfern verteidigt.
Nur wenige Monate später hat sich seine Sicht verändert. „Ich konnte das erste Mal seit zehn Jahren den Sommer genießen und habe wunderschöne Reisen nach Kroatien, England und Spanien gemacht. In letzter Zeit habe ich auch wieder einige Spiele in der Region angeschaut und direkt gemerkt: Es kribbelt wieder“, erklärte er im Gespräch mit FuPa. Auf die Frage, warum er nun doch zurückkehrt, meinte er: „Nach neun Jahren in Königsdorf fehlte mir die Motivation. Ich hatte viel Zeit zu reflektieren und habe wieder unfassbar viel Energie und Lust, an der Linie zu stehen. Ein gutes Buch kann man schließlich auch zweimal lesen.“
Die sportliche Aufgabe beim FC Wegberg-Beeck ist herausfordernd. Der Klub hat klar den Aufstieg in die Regionalliga als Ziel ausgegeben, rangiert nach fünf Spielen aber nur auf Platz neun. Schmalenberg musste nach der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen Deukers Ex-Klub Königsdorf gehen. „Das ist eine super spannende Aufgabe bei einem tollen Klub“, sagt der neue Coach. Schon am Dienstagabend leitete er die erste Trainingseinheit mit seiner neuen Mannschaft. Am Wochenende wartet mit dem Auswärtsspiel beim Regionalliga-Absteiger Eintracht Hohkeppel gleich ein echter Härtetest.
Mit der Verpflichtung von Albert Deuker setzen die Verantwortlichen auf einen Trainer, der im Mittelrheinfußball bewiesen hat, dass er Mannschaften erfolgreich entwickeln kann – und der nun das Beecker Ziel, zurück in die Regionalliga zu kommen, mit neuem Leben füllen soll.