Albert Deuker ist seit dieser Woche Trainer des FC Wegberg-Beeck. – Foto: Boris Hempel

Deuker startet in Beeck: „Ein gutes Buch kann man zweimal lesen“ Nach Königsdorf-Abschied übernimmt der 34-Jährige in Beeck Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Wegb.-Beeck Albert Deuker

Der FC Wegberg-Beeck hat mit Albert Deuker einen neuen Cheftrainer gefunden, nur einen Tag nach der Trennung von Mike Schmalenberg. Der 34-Jährige, der den TuS Blau-Weiß Königsdorf in neun Jahren von der Kreisliga A bis in die Mittelrheinliga geführt hatte, tritt die Nachfolge des entlassenen Coaches an.

Gemeinsam mit seinem neuen Co-Trainer Andre Lehnen soll er den ambitionierten Mittelrheinligisten wieder auf Kurs bringen. Deuker selbst hatte noch im Sommer erklärt, das Kapitel Amateurfußball schließen zu wollen. „Ich spüre, dass ich bei vielen Dingen in Königsdorf an Grenzen stoße – und mir fehlt die Fantasie, wie ich diese hier noch überwinden kann“, sagte er damals. Seine Devise lautete: „Das Amateurfußball-Buch ist für mich erstmal zu.“ Stattdessen wollte er sich auf seine Doktorarbeit konzentrieren und langfristig im Profifußball Fuß fassen. Die Doktorarbeit ist inzwischen fertiggestellt und wird im Winter bei der Disputation vorgestellt und in einem wissenschaftlichen Streitgespräch mit Prüfern verteidigt. Deuker: "Es kribbelt wieder"

Nur wenige Monate später hat sich seine Sicht verändert. „Ich konnte das erste Mal seit zehn Jahren den Sommer genießen und habe wunderschöne Reisen nach Kroatien, England und Spanien gemacht. In letzter Zeit habe ich auch wieder einige Spiele in der Region angeschaut und direkt gemerkt: Es kribbelt wieder“, erklärte er im Gespräch mit FuPa. Auf die Frage, warum er nun doch zurückkehrt, meinte er: „Nach neun Jahren in Königsdorf fehlte mir die Motivation. Ich hatte viel Zeit zu reflektieren und habe wieder unfassbar viel Energie und Lust, an der Linie zu stehen. Ein gutes Buch kann man schließlich auch zweimal lesen.“ Härtetest gleich am Wochenende