Deuker-Debüt ohne Happy End – Hohkeppel "war weiter als wir"

Der SV Eintracht Hohkeppel hat in der Mittelrheinliga einen verdienten 2:0-Heimerfolg gegen den FC Wegberg-Beeck gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Abdullah Keseroglu überzeugte vor allem in der ersten Halbzeit mit einer konzentrierten Leistung und ließ über die gesamte Spielzeit kaum Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Kontrolle und setzten mit einem offensiven Start ein klares Zeichen. Bereits in der Anfangsphase erspielte sich Hohkeppel mehrere Gelegenheiten, wobei Mike Owusu und Cenk Durgun früh für Gefahr sorgten. Die erste nennenswerte Möglichkeit der Gäste hatte Marc Kleefisch, dessen Kopfball jedoch knapp vorbeiging.

Im Gegenzug fiel nach einer halben Stunde die verdiente Führung: Alexander Guiddir legte im Strafraum auf Owusu ab, der aus kurzer Distanz trocken zum 1:0 vollendete. Hohkeppel agierte in dieser Phase spielbestimmend, während Beeck offensiv kaum zur Entfaltung kam.

Entscheidung kurz nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hohkeppel tonangebend. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Denys Pinchuk nach einer Ecke von Cenk Durgun per Kopf auf 2:0. Es war der Treffer, der der Partie frühzeitig die Richtung gab.

Im weiteren Verlauf beschränkten sich die Gastgeber auf eine sichere Verwaltung. Die Defensive stand stabil, ließ kaum gefährliche Aktionen der Gäste zu. Pinchuk verpasste mit einem Pfostenschuss sogar noch das mögliche 3:0.

Debüt unter Deuker ohne Punkte

Albert Deuker, der erst zu Wochenbeginn das Amt als Cheftrainer übernommen hatte, stellte seine Startelf im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen Königsdorf um: Neu dabei waren Luca Bini, Niklas Koppitz und Peer Winkens. Doch auch mit den personellen Veränderungen gelang es Beeck nicht, gefährliche Offensivakzente zu setzen. „Hohkeppel war heute weiter als wir. Wir haben gesehen, was wir verbessern müssen – Schritt für Schritt. Wille und Einstellung sind d!“, resümierte Deuker nach seinem Pflichtspieldebüt.