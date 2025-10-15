Deufringen siegt durch Abseitstor

Eine unnötige Niederlage kassierte der TVN in Deufringen. Dabei kam der TVN gut ins Spiel und hatte durch Kevin Humm auch den ersten Abschluss zu verzeichnen. Gerade Niklas Lohner sorgte auf der Außenbahn für Betrieb. Mit der Zeit wurde das Spiel aber zäher und den Gastgebern nach 25 Minuten das goldene Tor. Dies war bitter in der Entstehung, da zum einen ein zu kurzer Abstoß von Keeper Patrick Neidhardt und zum anderen eine klare Abseitsstellung dem Tor vorausgingen. Direkt im Gegenzug traf Marcel Vetter aus der Distanz den Innenpfosten. Dennis Singer hatte zudem einen weiteren guten Abschluss bevor es noch mit einem Schreckensmoment in die Pause ging. So musste Johannes Ormos mit einer Knieblessur ausgewechselt werden. Nach der Pause wurde es sehr windig, was auch Einfluss auf den Spielfluss hatte. Der TVN hatte zwar mehr Ballbesitz schaffte es aber nicht sich klare Torchancen herauszuspielen. Da auch die Gastgeber nicht mehr sonderlich aktiv nach vorne waren, blieb es beim 1:0 für Deufringen.