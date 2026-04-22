Deufringen nutzt seine Chancen

Wiedereinmal wurde die eigene Chancenverwertung für den TVN zum Verhängnis. Nach eher langsamen Abtasten hatte Tim Widmann nach einer halben Stunde nach Vorarbeit von Sven Frede die wohl beste Nebringer Torchance an diesem Tag. Er war es auch, der drei Minuten später nach einem Traumpass von Kevin Humm am Keeper scheiterte. In dieser Nebringer Druckphase gelang den Gästen praktisch aus dem Nichts die Führung, die der Tabellenzweite vor der Pause mit einem sehenswerten Volleyschuss nahezu noch ausgebaut hätte. Direkt nach der Pause erhöhten die Gäste nach einem diskutablen Elfmeter auf 2:0. Marcel Betz traf den gegnerischen Stürmer zwar unten am Fuß, dieser schlug ihm im Zweikampf aber davor ins Gesicht. Generell nutzten die Gäste die lockere Linie des Schiedsrichters mit mehreren überharten Fouls aus. Nach dem Schock des 0:2 übernahm der TVN nach und nach wieder die Spielkontrolle wurde aber nur seltenst wirklich zwingend. Ein großes Problem in den letzten Spielen. Glück hatte man kurz vor Ende, dass Patrick Neidhardt für ein Handspiel außerhalb des Strafraums nur Gelb sah.