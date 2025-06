Deuerling: Viele neue Youngster und ein Top-Transfer

Stattlich: Aus der A-Jugend der JFG Brunnenlöwen stoßen acht Nachwuchsspieler dazu. Ihnen wird genug Zeit gegeben, um sich im Herrenbereich zu akklimatisieren. Wer letztendlich den Sprung in die „Erste“ schafft, wird sich herausstellen. „Wir sind froh, so viele Jugendspieler rauszukriegen – zumal die Altersstruktur in unserer Mannschaft mittlerweile relativ hoch ist“, betont Abteilungsleiter Sebastian Lau. Der erstmalige Aufstieg der Zweiten sei wichtig gewesen für die Integration sowie für die Entwicklung der Jugendspieler, „da in der A-Klasse der ein oder andere Gegner spielerisch doch auf einem anderen Niveau ist als in der B-Klasse“.



Auf der Abgangsseite steht kein Spieler. Einzig Florian Linsmeier musste seine aktive Karriere wegen eines Knorpelschadens endgültig beenden. Er bleibt dem Verein jedoch in einer Betreuer-Rolle weiter erhalten. In Sachen externer Neuzugänge kann der TSV Deuerling zwei Spieler vorstellen. Einmal kommt Florian Wagner vom benachbarten Kreisligisten ASV Undorf. Dort war er Stammspieler. Der 25-jährige Defensivmann kennt mehrere seiner künftigen Mitspieler noch aus der gemeinsamen Zeit in Eilsbrunn, und wollte nun etwas Neues wagen. „Er wird bei uns eine wichtige Rolle einnehmen“, ist Lau überzeugt.



Als Top-Transfer darf Niklas Scheuerer, kommend vom Bezirksligisten FC Viehhausen, bezeichnet werden. Der 28-Jährige ist im besten Fußballeralter und auf dem Feld im Zentrum flexibel einsetzbar. Bei seinen Stationen Bad Abbach, Kareth-Lappersdorf und Burglengenfeld hat er reichlich Landesliga-Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren. Hintergrund für den Wechsel: Scheuerer ist in Deuerling aufgewachsen, fing hier auch das Fußballspielen an und baut nun im Dorf ein Haus. Zumindest gegenwärtig wird der zeitliche Aufwand für Bezirks- oder Landesliga-Fußball zu hoch. Weiterer Aspekt: Die Abteilungsleiter kennt Scheuerer seit Langem, genau wie mehrere TSV-Spieler. Geld ist nicht im Spiel.



„Wir sind schon stolz, einen ehemaligen Landesligaspieler aus Deuerling zurückholen zu können – und das im besten Fußballeralter. Auch Flo Wagner kommt aus der Region, was uns wichtig war“, freut sich Spartenleiter Sebastian Lau, der mit Blick auf die neue Kreisklassen-Saison zuversichtlich gestimmt ist: „Wir haben einen breiten Kader und einen großen Konkurrenzkampf, weshalb sicherlich jeder Spieler Vollgas geben wird. In der Abteilungsleitung haben wir jedes Jahr das gleiche Ziel: uns sportlich und strukturell verbessern. Grundsätzlich wollen wir die alte Saison bestätigen und uns verbessern. Wo der Weg hinführen wird, wird man sehen. Ein Aufstieg ist von so vielen Faktoren abhängig, zudem wird die Liga sehr ausgeglichen sein“, meint Lau, der froh darüber ist, dass Alex Heinze (Cheftrainer Erste), Andreas Wendl (Co-Trainer Erste), Christian Gleissl (Trainer Zweite), Benjamin Däs (Co-Spielertrainer Zweite) und Jürgen Freidl (Torwart-Trainer) weitermachen. „Sie harmonieren sehr gut.“