Deuerling im Derby-Fieber – Spitzentrio hat Heimrecht

Lange, lange hat es dieses Derby nicht mehr gegeben: Zum ersten Mal seit 18 Jahren stehen sich an diesem Sonntag der TSV Deuerling und der ASV Undorf wieder in einem Punktspiel gegenüber. Noch nie gab es dieses Duell in der höchsten Spielklasse des Kreises. Eine Premiere in vielerlei Hinsicht also.
Die junge Undorfer Mannschaft hat einen klassischen Fehlstart erwischt und die ersten drei Saisonspiele alle verloren. Durch das Heimdebakel gegen Pielenhofen hat die Mühlbauer-Elf die rote Laterne übernommen. Nichtsdestotrotz ist die Vorfreude auf das „ewig junge“ Derby umgebremst: „Freuen wir uns alle gemeinsam auf ein packendes Derby! Gegen den souveränen Aufsteiger TSV Deuerling wollen unsere Jungs alles in die Waagschale werfen“, heißt es aus dem ASV-Lager. Mit Blick auf die Tabelle, aber auch vom Gefühl her, gehen die Gastgeber als leichter Favorit ins Spiel. Vier Zähler konnte der Kreisliga-Newcomer schon einheimsen. Eines ist aber gewiss: Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze.
Sind 12 der 14 Mannschaften erst am Sonntag am Zuge, wird der 4. Spieltag bereits am Freitagabend mit einer Partie eröffnet. Und auch hier geht es ziemlich lokal zu. Die SG Hohenschambach (7 Punkte) begrüßt den TSV Beratzhausen (3) am Holmberg. Die Gäste müssen aus dem letzten Heimspiel (1:2 gegen Dietfurt) gleich zwei Spieler wegen einer Roten Karte ersetzen. „Wir wollen an die starke Leistung gegen Dietfurt anknüpfen. In die Partie gehen wir erneut als Außenseiter und uns ist die Offensivstärke unseres Gegners bewusst. Nach drei mehr als fragwürdigen Roten Karten in den letzten Spielen, hoffe ich auf mehr Spielglück und auch mehr Gerechtigkeit in der Spielauslegung. Ansonsten erwarte ich von meinem Team die gleiche Einstellung und Moral wie zuletzt“, schildert TSV-Coach Nico Ernstberger.