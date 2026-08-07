Deuerling im Derby-Fieber – Spitzentrio hat Heimrecht 4. Spieltag: Pielenhofen, Dietfurt und Großberg streben den vierten Streich an +++ Oberndorf/Matting und Undorf unter Zugzwang +++ Beratzhausen wegen Rotsperren geschwächt von Florian Würthele · Gestern, 15:35 Uhr · 0 Leser

Kann der FC Pielenhofen-Adlersberg die frisch eroberte Tabellenführung verteidigen? – Foto: Florian Würthele

Lange, lange hat es dieses Derby nicht mehr gegeben: Zum ersten Mal seit 18 Jahren stehen sich an diesem Sonntag der TSV Deuerling und der ASV Undorf wieder in einem Punktspiel gegenüber. Noch nie gab es dieses Duell in der höchsten Spielklasse des Kreises. Eine Premiere in vielerlei Hinsicht also.

Die junge Undorfer Mannschaft hat einen klassischen Fehlstart erwischt und die ersten drei Saisonspiele alle verloren. Durch das Heimdebakel gegen Pielenhofen hat die Mühlbauer-Elf die rote Laterne übernommen. Nichtsdestotrotz ist die Vorfreude auf das „ewig junge“ Derby umgebremst: „Freuen wir uns alle gemeinsam auf ein packendes Derby! Gegen den souveränen Aufsteiger TSV Deuerling wollen unsere Jungs alles in die Waagschale werfen“, heißt es aus dem ASV-Lager. Mit Blick auf die Tabelle, aber auch vom Gefühl her, gehen die Gastgeber als leichter Favorit ins Spiel. Vier Zähler konnte der Kreisliga-Newcomer schon einheimsen. Eines ist aber gewiss: Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze.



Sind 12 der 14 Mannschaften erst am Sonntag am Zuge, wird der 4. Spieltag bereits am Freitagabend mit einer Partie eröffnet. Und auch hier geht es ziemlich lokal zu. Die SG Hohenschambach (7 Punkte) begrüßt den TSV Beratzhausen (3) am Holmberg. Die Gäste müssen aus dem letzten Heimspiel (1:2 gegen Dietfurt) gleich zwei Spieler wegen einer Roten Karte ersetzen. „Wir wollen an die starke Leistung gegen Dietfurt anknüpfen. In die Partie gehen wir erneut als Außenseiter und uns ist die Offensivstärke unseres Gegners bewusst. Nach drei mehr als fragwürdigen Roten Karten in den letzten Spielen, hoffe ich auf mehr Spielglück und auch mehr Gerechtigkeit in der Spielauslegung. Ansonsten erwarte ich von meinem Team die gleiche Einstellung und Moral wie zuletzt“, schildert TSV-Coach Nico Ernstberger.





Ganz oben in der Tabelle stehen drei Mannschaften mit immer noch makelloser Bilanz da. Sowohl der neue Spitzenreiter FC Pielenhofen-Adlersberg als auch der TSV Dietfurt und der TSV Großberg konnten bisher alle Spiele gewinnen. Am Sonntag genießt des perfekte gestartete Trio reihum Heimrecht. Pielenhofen bekommt es mit der SG Painten (4) zu tun, Dietfurt erwartet den SV Lupburg (4) und die „Bergler Buam“ wollen auch die Hürde DJK Eichlberg/Neukirchen (1) überspringen. Wem glückt der vierte Streich in Folge? Außerdem duellieren sich am Sonntag Aufsteiger SV Leonberg (2) und der FSV Steinsberg (4). Und die fehlgestartete SG Oberndorf/Matting (0) hofft im Auswärtsspiel beim SV Töging (3) auf den ersten Punktgewinn der Saison.













Die Partien des 4. Spieltags im Überblick:













Morgen, 15:00 Uhr SV Leonberg SV Leonberg FSV Steinsberg Steinsberg 15:00 PUSH













Morgen, 16:00 Uhr TSV Deuerling Deuerling ASV Undorf ASV Undorf 16:00 live PUSH



