Deuerling fordert nächsten Absteiger – Leonberg feiert Heimpremiere

Kann der TSV Großberg (in Blau) daheim gegen Painten den nächsten Dreier einsacken? – Foto: Florian Würthele

Ein hochinteressantes Duell eröffnet den 2. Spieltag in der Kreisliga 2. Am heutigen Freitagabend messen Bezirksliga-Absteiger FC Pielenhofen-Adlersberg und der stark einzuschätzende Liganeuling TSV Deuerling ihre Kräfte. Beide Teams starteten siegreich in die Spielzeit. Wer kann nachlegen? Auf den nächsten Dreier pocht auch der TSV Dietfurt. Die Altmühlstädter haben am Samstag die DJK Eichlberg/Neukirchen zu Gast hat. Am Sonntag sind der FSV Steinsberg und der TSV Beratzhausen auf Wiedergutmachung aus. Sie müssen auswärts ran. Die Reise geht nach Lupburg bzw. Leonberg.



Spannendes Kräftemessen am Naab-Ufer! Auf dem Papier heißt es Absteiger gegen ambitionierter Aufsteiger. Beide Mannschaften konnten am ersten Spieltag klar gewinnen. Der FC Pielenhofen-Adlersberg überzeugte beim 3:0-Erfolg in Steinsberg mit brutaler Effizienz. Und der TSV Deuerling ließ sich beim 4:1 gegen Töging von einem frühen Gegentor nicht aus der Bahn werfen. Kann die Truppe von Trainer Alex Heinze auch gegen den zweiten Bezirksliga-Absteiger bestehen?







Erste Bewährungsprobe erfolgreich bestanden: Der klare 5:1-Sieg bei Oberndorf/Matting ist ein erster Fingerzeig, dass mit dem TSV Dietfurt zu rechnen ist im diesjährigen Aufstiegsrennen. Das Pfeifer-Ensemble grüßt als erster Tabellenführer der neuen Saison. Die Pole Positionen soll am Wochenende am besten verteidigt werden. Hierfür muss ein Heimsieg gegen die DJK Eichlberg/Neukirchen her. Die Gäste starteten mit einem Last-Minute-Remis gegen Leonberg in die Saison. Demgegenüber müssen sie an der Chancenverwertung arbeiten, wollen sie im Altmühltal für eine Überraschung sorgen.







Ein gewonnener oder zwei verlorene Punkte? Das war letzten Freitag die Frage bei der SG Hohenschambach. In Painten konnte die SGH einen Rückstand drehen, um sich dann den späten Ausgleich zu fangen. Bei ihrer Heimpremiere pochen die „Schamerer“ auf den ersten Dreier. Dieses Vorhaben will natürlich die SG Oberndorf/Matting durchkreuzen. Die Eisvogel-Elf ist auf Wiedergutmachung aus, acht Tage nach der Klatsche daheim gegen Dietfurt.





So., 26.07.2026, 15:00 Uhr SV Leonberg SV Leonberg TSV Beratzhausen Beratzhausen 15:00 PUSH



Haarschaft schrammte Aufsteiger SV Leonberg letzten Sonntag am ersten Sieg in der neuen Umgebung vorbei. Weit in der Nachspielzeit kassierte man in Eichlberg noch den 2:2-Ausgleich. Dementsprechend gehen die Schwarz-Weißen mit einer Portion Wut im Bauch ins erste Saisonheimspiel. Hier macht der TSV Beratzhausen seine Aufwartung im Landkreis Schwandorf. Gegenüber der 0:2-Auftaktniederlage gegen Lupburg erwartet TSV-Coach Nico Ernstberger von seinem Team mehr Einsatz und Leidenschaft. Ziel ist es, durch mehr Laufbereitschaft und Ruhe am Ball wieder Struktur ins Spiel zu bekommen.











So., 26.07.2026, 15:15 Uhr SV Töging SV Töging ASV Undorf ASV Undorf 15:15 PUSH



Zwei Verlierer des ersten Spieltag kreuzen in Töging die Klingen. Beiderseitig sehnt man sich den ersten Punktgewinn herbei. Bezirksliga-Absteiger SV Töging gab vor Wochenfrist in Deuerling eine frühe Führung – und das Spiel generell – aus der Hand; der ASV Undorf zeigte gegen Großberg ebenfalls zwei Gesichter. Dabei kann auf die Darbietung im zweiten Durchgang auf jeden Fall aufgebaut werden. Eine weitere Niederlage möchten beide Parteien tunlichst vermeiden.





So., 26.07.2026, 15:15 Uhr TSV Großberg TSV Großberg SG Painten SG Painten 15:15 live PUSH



Auch in dieser Saison ist den „Bergler Buam“ eine Platzierung im vorderen Tabellendrittel zuzutrauen. Ein erstes Signal setzte der TSV Großberg in Form des 2:0-Triumphes über Undorf. Vor allem in der ersten Halbzeit war die Polster-Crew überlegen. Heißt im Umkehrschluss: Die SG Painten steht vor einer hohen Auswärtshürde. Die Schützlinge vom Trainerduo Butow / Michel können mit dem Auftakt-Remis gegen Hohenschambach leben. Was ist im Süden von Regensburg drin?





So., 26.07.2026, 15:15 Uhr SV Lupburg SV Lupburg FSV Steinsberg Steinsberg 15:15 PUSH



Im Lager des FSV Steinsberg hatte man sich den Saisonstart definitiv anders vorgestellt. Im Heimduell mit Pielenhofen war man nicht die schlechtere Mannschaft, leistete sich jedoch zu viele individuelle Fehler. Jene wurden vom Gegner schamlos ausgenutzt. Ähnliches soll am Sonntag nicht wieder passieren, wenn die Reise zum SV Lupburg geht. Die Hausherren sackten in Beratzhausen die ersten Punkte bei der „Mission Klassenerhalt“ ein. Folglich gehen sie mit Rückenwind ins erste Heimspiel der Saison, welches sie am liebsten auch gewonnen würden.