Dettingen/Glems vor Revanche und Titel-Vorentscheid

In der Bezirksliga Alb steht am kommenden Sonntag der 23. Spieltag unter einem besonderen Stern, da sich die Schere zwischen den Aufstiegsaspiranten und den vom Abstieg bedrohten Vereinen immer weiter schließt. Wenn am 19. April 2026 um 15:00 Uhr die ersten Anpfiffe ertönen, geht es um weit mehr als drei Punkte; es geht um den Erhalt der sportlichen Existenz in dieser Klasse und die Vorentscheidung im Ringen um die Meisterschaft. Die Region blickt gespannt auf die Rasenplätze, auf denen die nackte Angst vor dem Sturz in die Kreisliga auf den unbändigen Willen zum Erfolg trifft.
Der SV Pfrondorf empfängt die Reserve der TSG Tübingen in einer für den Abstiegskampf bedeutenden Partie. Mit 23 Punkten belegt Pfrondorf derzeit den 14. Tabellenplatz und steht unter Zugzwang, den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen. Die Gäste aus Tübingen rangieren mit 27 Punkten auf Platz zehn und könnten sich mit einem Auswärtssieg weiter stabilisieren. Das Hinspiel endete mit einem 2:2-Unentschieden, was die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht.
Das Tabellenschlusslicht SV Zainingen trifft auf den SV Walddorf. Zainingen konnte bisher lediglich 11 Punkte sammeln und benötigt dringend Zählbares, um die rechnerische Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Der SV Walddorf belegt mit 25 Punkten den 13. Rang und möchte den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze ausbauen. Im Hinspiel setzte sich Walddorf deutlich mit 4:0 durch, was den Gästen eine favorisierte Rolle für die kommende Begegnung zuschreibt.
Der Tabellendritte SV 03 Tübingen (37 Punkte) fordert den TSV Ofterdingen heraus. Für die Tübinger ist ein Sieg essenziell, um den Kontakt zum Relegationsplatz zwei zu halten. Ofterdingen belegt mit 29 Punkten den achten Platz und geht ohne unmittelbaren Tabellendruck in das Spiel. Das Hinspiel konnte Ofterdingen knapp mit 3:2 für sich entscheiden, weshalb die Tübinger vor heimischer Kulisse auf Wiedergutmachung drängen werden.
In Sickenhausen treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Der TSV Sickenhausen belegt mit 34 Punkten den sechsten Platz, während die SGM Altingen/Entringen mit 27 Punkten auf Rang neun folgt. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 2:2. Sickenhausen strebt danach, die Position im oberen Drittel zu festigen, während die Gäste versuchen werden, den Abstand zu den unteren Tabellenregionen weiter zu vergrößern.
Der Tabellensiebte TSV Gomaringen (29 Punkte) empfängt den TV Derendingen. Die Gäste befinden sich mit 17 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und benötigen jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Bereits im Hinspiel zeigten beide Mannschaften beim 3:3-Remis eine torreiche Begegnung. Gomaringen geht aufgrund der Tabellensituation als Favorit in die Partie, doch Derendingen steht unter dem Druck, punkten zu müssen.
Der Spitzenreiter SGM Dettingen/Glems (49 Punkte) trifft auf den TSV Genkingen. Diese Partie besitzt eine besondere statistische Relevanz, da Genkingen das Hinspiel mit 2:0 gewinnen konnte. Der Tabellenführer wird bestrebt sein, diesen Punktverlust aus der Vorrunde zu korrigieren und den Fünf-Punkte-Vorsprung an der Spitze zu verteidigen. Genkingen belegt mit 27 Punkten den elften Platz und kämpft um den Verbleib im gesicherten Mittelfeld.
Ein Verfolgerduell findet in Hirschau statt, wo der Tabellenfünfte (35 Punkte) auf den Vierten, die SG Reutlingen (36 Punkte), trifft. Beide Mannschaften kämpfen um den Anschluss an die Aufstiegsränge. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für die Reutlinger, die mit 7:2 triumphierten. Hirschau wird versuchen, vor eigenem Publikum stabiler aufzutreten, um in der Tabelle an der SG vorbeizuziehen.
Der Tabellenzweite VfL Pfullingen II (44 Punkte) empfängt die TSG Upfingen, die mit 26 Punkten den zwölften Rang belegt. Pfullingen stellt mit 63 Treffern die torgefährlichste Offensive der Liga und möchte den Druck auf den Tabellenführer Dettingen/Glems aufrechterhalten. Das Hinspiel endete mit einem knappen 2:1-Erfolg für die Pfullinger Reserve, was auf eine erneut umkämpfte Partie hindeutet.
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