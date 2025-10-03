Dettingen/Glems vor kniffliger Prüfung – Kellerduell in Walddorf

Der achte Spieltag in der Bezirksliga Alb hat es in sich. Während Spitzenreiter Dettingen/Glems in Genkingen bestehen muss und der SV 03 Tübingen in Ofterdingen zum Prestigeduell antritt, kämpfen im Tabellenkeller Walddorf und Zainingen ums Überleben. Dazu verspricht das Duell zwischen Upfingen und Pfullingen II ein offenes Kräftemessen.

Ein Duell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer in Upfingen. Beide Teams stehen punktgleich mit dreizehn Zählern im oberen Tabellendrittel. Die TSG als Aufsteiger sorgt in der Frühphase für Furore, während Pfullingen mit einer bislang anfälligen Abwehr (neunzehn Gegentreffer) dennoch regelmäßig punktet. Hier könnte es ein offener Schlagabtausch werden, der für beide Seiten richtungsweisend im Kampf um die Spitzenplätze ist.

Der Tabellenführer gastiert beim TSV Genkingen. Die SGM Dettingen/Glems marschiert bislang souverän durch die Liga, mit sechs Siegen aus sieben Partien und einer Tordifferenz von 20:6. Genkingen hat zwar bereits drei Niederlagen hinnehmen müssen, doch mit zehn Punkten im Rücken könnte der TSV zum Stolperstein werden. Ob der Spitzenreiter seine Serie fortsetzen kann, entscheidet sich auch an der Defensive der Hausherren, die bislang vierzehn Gegentore kassierte.

Ein echtes Kellerduell eröffnet den achten Spieltag: Die TSG Tübingen II, aktuell mit sechs Punkten auf Rang dreizehn, trifft auf Schlusslicht SV Pfrondorf. Während die TSG in dieser Saison vor allem durch zu viele Unentschieden ins Straucheln geriet, ist der SV mit erst einem Zähler im Hintertreffen. Besonders die Defensive der Gäste steht unter Druck, bereits 21 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Für beide Mannschaften ist dieses Spiel vielleicht ein Schlüsselduell im Kampf gegen den Abstieg.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr TV Derendingen Derendingen TSV Gomaringen Gomaringen

Für Aufsteiger TV Derendingen ist die Partie gegen den TSV Gomaringen ein echter Härtetest. Die Gastgeber haben bislang acht Punkte gesammelt und halten damit den Anschluss ans Mittelfeld. Gomaringen hingegen hat zuletzt an Konstanz gewonnen, steht mit zwölf Punkten im Verfolgerfeld. Besonders spannend: Beide Teams haben bereits über ein Dutzend Treffer erzielt, sodass ein unterhaltsames Spiel zu erwarten ist. ---

Im unteren Mittelfeld treffen zwei formschwankende Teams aufeinander. Altingen/Entringen hat die vergangenen vier Ligaspiele und muss dringend punkten, um wieder Selbstbewusstsein aufzubauen. Der TSV Sickenhausen, als Aufsteiger gestartet, liegt mit zehn Punkten im Mittelfeld, hat aber ebenfalls bereits drei Niederlagen kassiert. Es geht also um wichtige Zähler, um die eigene Position zu festigen. ---

Der TSV hat bislang eine ordentliche Bilanz und könnte mit einem Sieg im oberen Drittel Fuß fassen. Der SV 03 Tübingen hingegen reist als Tabellenzweiter und mit der besten Offensiven der Liga an: Sieben Spiele, siebenundzwanzig Tore – ein beeindruckender Wert. Doch auch die Defensive des SV ist verwundbar, was Ofterdingen Hoffnung geben kann. ---

Die SG Reutlingen hat sich in den vergangenen Wochen mit Konstanz ins obere Drittel gespielt und ist seit zwei Spielen ungeschlagen. Nun wartet der TSV Hirschau, der erst zwei Siege auf dem Konto hat und Punkte braucht. Mit zwölf Gegentoren steht Hirschau defensiv nicht schlecht da, doch nach vorn fehlt bislang die Durchschlagskraft. Für Reutlingen ist dies die Chance, sich in der Spitzengruppe festzusetzen. ---

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr SV Walddorf SV Walddorf SV Zainingen SV Zainingen

Im Tabellenkeller treffen zwei Teams aufeinander, die bislang nicht überzeugen konnten. Walddorf, Aufsteiger mit lediglich vier Punkten, muss im Heimspiel dringend liefern. Der SV Zainingen wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg, die drei Unentschieden genügen nicht, um Platz 15 zu verlassen. Beide Mannschaften kämpfen mit anfälligen Abwehrreihen und fehlender Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Ein Sieg wäre für beide ein Befreiungsschlag.

