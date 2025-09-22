Dettingen/Glems marschiert weiter – SV 03 bleibt erster Verfolger

Spannung, späte Tore und ein Torfestival in Pfrondorf: Der sechste Spieltag in der Bezirksliga Alb hatte einiges zu bieten. Spitzenreiter Dettingen/Glems bleibt ungeschlagen, der SV 03 Tübingen hält Schritt. Aufsteiger Upfingen setzt ein dickes Ausrufezeichen, während es im Tabellenkeller eng bleibt.

Gomaringen erwischte den besseren Start in Halbzeit zwei: Vitale traf in der 47. Minute, Wohlbold legte sechs Minuten später nach. Doch Sickenhausen kam zurück. Raiser verkürzte in der 59. Minute, Prochiner glich in der 90. Minute aus. Ein intensives Spiel, das keinen Sieger fand und beide Teams im oberen Mittelfeld hält.

Der Tabellenführer tat sich lange schwer gegen den starken Aufsteiger. Erst Digel brach in der 69. Minute den Bann, Müller erhöhte in der 88. Minute auf 2:0. Zwar traf Hildenbrand in der vierten Minute der Nachspielzeit für Derendingen, doch der Sieg der Gäste geriet nicht mehr in Gefahr. Dettingen bleibt mit sechs Siegen aus sechs Spielen makellos und verteidigt die Spitzenposition.

Ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Schneider brachte Zainingen in der 14. Minute in Führung. Früh glich nach 51 Minuten aus, doch Götz stellte in der 78. Minute den alten Abstand wieder her. Als alles nach einem Auswärtssieg aussah, traf Ebinger in der 88. Minute zum 2:2. In der vierten Minute der Nachspielzeit avancierte Simunovic zum Matchwinner. Genkingen jubelte über einen Last-Minute-Sieg, Zainingen bleibt sieglos auf dem vorletzten Platz.

Hirschau feierte den zweiten Sieg in Serie. Lauxmann stellte in der 19. Minute die Weichen, Canpolat entschied die Partie in der 72. Minute. Die TSG II fand gegen die kompakte Defensive der Gäste kaum Lösungen. Hirschau verschafft sich etwas Luft im Tabellenkeller, während Tübingen II auf Platz dreizehn verharrt.

Die Zuschauer erlebten ein packendes Duell mit offenem Schlagabtausch. Lachenmann brachte den VfL in der zwölften Minute in Front, doch Reichert antwortete nur fünf Minuten später mit dem Ausgleich. Nach der Pause nutzte Pfullingen seine Chancen eiskalt: Haid traf in der 57. Minute, Welsch erhöhte in der 76. Minute auf 3:1. Altingen/Entringen warf in der Schlussphase alles nach vorne, Reichert traf in der vierten Minute der Nachspielzeit erneut, doch für eine Wende reichte es nicht mehr. Der VfL holt wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Vor heimischer Kulisse hoffte der SV Pfrondorf auf die Wende, doch es wurde ein bitterer Abend für das Team. Zwar startete die Mannschaft vielversprechend und ging bereits in der 11. Minute durch Dmytro Veselovskyi in Führung. Doch die TSG Upfingen bewies Moral und fand schnell zurück ins Spiel. Matteo Schneider erzielte in der 27. Minute den Ausgleich, womit die Partie wieder offen war. Nach dem Seitenwechsel spielte fast nur noch Upfingen. Patrick Kuch drehte die Begegnung mit seinem Treffer in der 49. Minute. Danach nutzte der Aufsteiger seine Chancen: Matteo Schneider erhöhte in der 61. Minute auf 3:1, Michael Scheu legte in der 66. Minute nach und Sven Endler setzte mit dem Tor in der 85. Minute den Schlusspunkt.

Die SG begann furios und führte nach nur sechs Minuten durch Vasilopoulos. Nach der Pause glich Schmid in der 49. Minute aus. Wenige Minuten später schwächte sich Ofterdingen selbst, als Molla in der 54. Minute Gelb-Rot sah. Reutlingen rannte an, doch trotz Überzahl gelang kein weiterer Treffer. Am Ende stand ein Remis. ---

Das Schlusslicht stemmte sich tapfer, doch der Favorit setzte sich durch. Ein Eigentor von Langeneck in der dritten Minute und ein Treffer von Saliou in der zehnten Minute brachten den SV 03 früh in Führung. Röhrich verkürzte kurz vor der Pause in der 44. Minute, doch Saliou stellte in der 56. Minute den alten Abstand wieder her. Heim sorgte in der 68. Minute noch einmal für Spannung, am Ende blieben die Punkte aber beim Tabellenzweiten.

