Dettingen/Glems festigt Spitzenposition, TSG Tübingen gewinnt Derby

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Alb kam es am 20. Spieltag zu deutlichen Ergebnissen und Verschiebungen innerhalb der Tabelle. Während die SGM Dettingen/Glems ihren Vorsprung an der Spitze ausbaute, festigte der VfL Pfullingen II seinen zweiten Platz durch einen deutlichen Auswärtserfolg. Im Tabellenkeller und im Kampf um die Verfolgerplätze sorgten späte Treffer für Punkteteilungen und Überraschungen, die den Wettbewerb in der Liga weiter offen halten.

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Im Tübinger Stadtduell sicherte sich die TSG Tübingen II drei wichtige Punkte gegen den Tabellenvierten. Die Gastgeber gingen in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Lars Spiller mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erzielte Moubinou Saliou in der 58. Minute den Ausgleich zum 1:1 für den SV 03 Tübingen. In der Schlussphase entschied Max Staib die Partie mit seinem Treffer zum 2:1 in der dritten Minute der Nachspielzeit. Durch diesen Erfolg verbessert sich die TSG Tübingen II auf 26 Punkte und belegt den neunten Tabellenplatz.

Das Kellerduell zwischen dem TV Derendingen und dem SV Pfrondorf bot eine wechselhafte Torfolge. Lukas Wittlinger brachte die Gäste in der 33. Minute mit 0:1 in Führung. Der TV Derendingen antwortete noch vor der Pause durch Luis Untraut, der in der 45. Minute das 1:1 erzielte, und ging in der 53. Minute durch Mouhamed Arfaoui mit 2:1 in Front. In der Endphase der Partie drehte Daniel Schreier das Spiel zugunsten des SV Pfrondorf mit zwei Toren in der 83. und 87. Minute zum 2:3-Endstand. Pfrondorf belegt damit weiterhin Platz 14, während Derendingen auf dem 15. Rang verbleibt.

Die SGM Dettingen/Glems untermauerte ihre Tabellenführung mit einem souveränen Auftritt. Mario Nikolovski sorgte mit einem Doppelschlag in der 15. und 22. Minute für eine frühe 0:2-Führung der Gäste. Fabian Schuster erhöhte in der 64. Minute auf 0:3, bevor Kevin Hartmann in der 80. Minute den Treffer zum 1:3 für die SGM Altingen/Entringen markierte. Dettingen/Glems führt die Tabelle nun mit 46 Punkten an, sechs Zähler vor dem ersten Verfolger.

Der Tabellenzweite VfL Pfullingen II feierte einen deutlichen Auswärtssieg beim TSV Gomaringen. Joshua Haid eröffnete in der 28. Minute den Torreigen zum 0:1, worauf Marvin Krüger in der 34. Minute auf 0:2 erhöhte. Bilal Ben Guia baute die Führung in der 55. Minute auf 0:3 aus. Es folgten zwei weitere Treffer durch Marvin Krüger in der 61. und 63. Minute zum 0:5. Den Ehrentreffer für Gomaringen erzielte Nils Sparka in der 81. Minute zum 1:5, ehe Hannes Haag in der 88. Minute den 1:6-Endstand herstellte. Pfullingen II festigt damit mit 40 Punkten den zweiten Platz.

Die TSG Upfingen musste sich gegen das Tabellenschlusslicht SV Zainingen mit einem Unentschieden begnügen. Matteo Schneider brachte die Hausherren bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. Den Ausgleich für Zainingen erzielte Mathis Kächele in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1. Zainingen bleibt trotz des Punktgewinns mit 7 Zählern am Tabellenende.

In einem richtungsweisenden Duell um die oberen Tabellenplätze setzte sich die SG Reutlingen deutlich gegen den TSV Sickenhausen durch. Fabian Hochgreve brachte die Gastgeber in der 23. Minute mit 1:0 in Führung, David Mojsisch erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Noch vor dem Halbzeitpfiff markierte erneut Fabian Hochgreve in der 45. Minute das 3:0. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Jacob Ammann in der 66. Minute. Reutlingen rückt damit auf Platz fünf vor und liegt nur noch einen Punkt hinter Sickenhausen.