Dettingen/Glems festigt die Spitze – Zainingen sendet Lebenszeichen

– Foto: Doelker

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Alb festigten die favorisierten Mannschaften ihre Positionen an der Tabellenspitze, während im Tabellenkeller ein deutliches Lebenszeichen des Schlusslichts für Aufmerksamkeit sorgte. In einer Phase der Saison, in der die Konstanz der Top-Teams zunehmend über den Aufstieg entscheidet, unterstrichen sowohl die SGM Dettingen/Glems als auch der VfL Pfullingen II ihre Ambitionen durch Heimerfolge. Die sportliche Bilanz des Wochenendes ist geprägt von deutlichen Einzelleistungen und einer stabilen Konstellation im oberen Tabellendrittel.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

In Pfrondorf kam es zu einer Punkteteilung zwischen dem Gastgeber und der Reserve der TSG Tübingen. Lars Spiller brachte die Gäste bereits in der 11. Minute mit 0:1 in Führung. Der SV Pfrondorf glich in der 28. Minute durch Loris Knigge zum 1:1 aus, bevor Franz Hummel unmittelbar nach dem Seitenwechsel in der 47. Minute den Treffer zum 2:1 markierte. Den Endstand zum 2:2 sicherte James Schmalzriedt in der 69. Minute für die Tübinger. Pfrondorf verbleibt damit mit 24 Punkten auf dem 14. Rang.

Das Tabellenschlusslicht SV Zainingen sicherte sich einen deutlichen Heimsieg gegen den SV Walddorf. Nach einer torlosen ersten Stunde eröffnete Mathis Kächele in der 65. Minute die Torfolge zum 1:0. Nur eine Minute später, in der 66. Spielminute, erhöhte erneut Mathis Kächele auf 2:0, bevor er in der 84. Minute mit seinem dritten Treffer zum 3:0 die Vorentscheidung herbeiführte. Den Schlusspunkt setzte Richard Schaaf in der ersten Minute der Nachspielzeit mit dem Tor zum 4:0-Endstand. Zainingen weist nun 14 Zähler auf, bleibt jedoch am Ende der Tabelle.

Der SV 03 Tübingen dominierte die Begegnung gegen den TSV Ofterdingen durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und einen überragenden Torjäger. Moubinou Saliou erzielte in der 34. Minute das 1:0 und baute die Führung in der 67. Minute auf 2:0 aus. In der Schlussphase schraubte Moubinou Saliou das Ergebnis in der 78. Minute auf 3:0 hoch. Valentyn Pavlishchev markierte in der 81. Minute das 4:0, ehe erneut Moubinou Saliou mit seinem vierten Treffer des Tages in der 86. Minute den 5:0-Endstand herstellte. Tübingen festigt damit den dritten Platz mit 40 Punkten.

Die Partie zwischen dem TSV Sickenhausen und der SGM Altingen/Entringen endete ohne Torerfolge. Trotz defensiver Stabilität auf beiden Seiten gelang es keiner Mannschaft, die entscheidende Lücke zu finden. Sickenhausen belegt nach diesem Unentschieden mit 35 Punkten den sechsten Rang, während Altingen/Entringen mit 28 Zählern auf Platz zehn geführt wird.

Der TSV Gomaringen setzte sich souverän gegen den Tabellenvorletzten durch. Nils Sparka erzielte in der 25. Minute das 1:0, Kiyali Ahmed Landry Coulibaly erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Der TV Derendingen verkürzte in der 31. Minute durch Noah Reutter auf 2:1. In der Endphase der Begegnung stellten Panagiotis Nakos in der 88. Minute mit dem 3:1 und Valerio Vitale in der 90. Minute mit dem 4:1 den Heimsieg sicher. Gomaringen belegt damit weiterhin den siebten Platz.

Der Spitzenreiter SGM Dettingen/Glems musste gegen den TSV Genkingen zunächst einen Rückstand hinnehmen, als Timo Fetzer in der 51. Minute das 0:1 markierte. Die Gastgeber reagierten jedoch konsequent: Ali Blakaj erzielte in der 61. Minute den Ausgleich zum 1:1. Den Siegtreffer zum 2:1-Endstand steuerte Robin Digel in der 77. Minute bei. Mit 52 Punkten führt die SGM das Klassement weiterhin mit fünf Zählern Vorsprung an.

Im Duell der Tabellennachbarn behielt der TSV Hirschau die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Alexander Lauxmann die Hausherren in der 64. Minute mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später, in der 67. Spielminute, erhöhte Benjamin Schiebel auf 2:0. Hirschau zieht durch diesen Sieg mit nun 38 Punkten an der SG Reutlingen (36 Punkte) vorbei und belegt den vierten Tabellenplatz.