Dettingen/Glems festigt die Spitze, Hirschau mit Torspektakel Bezirksliga Alb: Die Partien des 27. Spieltags in der Übersicht. von LS · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Alb standen die heutigen Spiele des 27. Spieltags ganz im Zeichen leidenschaftlicher Kämpfe um den Klassenerhalt und wegweisender Duelle an der Tabellenspitze.

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Ein wahres Torspektakel bekamen die Zuschauer in Hirschau geboten. Der TSV Hirschau legte durch einen Doppelschlag von Benjamin Schiebel in der 23. und 31. Minute stark vor. Doch der SV Pfrondorf zeigte nach dem Seitenwechsel eine beeindruckende Moral und drehte das Spiel innerhalb weniger Minuten komplett. Dmytro Veselovskyi verkürzte in der 46. Minute auf 2:1, Daniel Schreier glich in der 52. Minute zum 2:2 aus und Moritz Mayer brachte die Gäste in der 60. Minute sogar mit 2:3 in Front. Hirschau bewies jedoch Siegermentalität: Cihan Canpolat glich in der 73. Minute zum 3:3 aus und legte nur zwei Minuten später (75.) das 4:3 nach. Den Schlusspunkt unter diese emotionale Partie setzte erneut Benjamin Schiebel in der 83. Minute mit seinem dritten Treffer zum 5:3.

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Eine Galavorstellung erlebten die Fans beim Gastspiel der SGM Altingen/Entringen gegen den SV Walddorf. Matchwinner war ohne Zweifel Timo Kircher, der mit einem Blitzstart glänzte. Er erzielte innerhalb von nur 13 Minuten vier Tore in Folge: In der 8., 15., 17. und 21. Minute traf er zum 0:1, 0:2, 0:3 und 0:4. Der Anschlusstreffer für Walddorf durch Kevin Borek in der 30. Minute zum 1:4 blieb lediglich Ergebniskosmetik. Den Schlusspunkt setzte Felix Seibold tief in der Nachspielzeit (90.+4) zum 1:5-Endstand. ---

Im Duell zwischen der TSG Tübingen II und dem TV Derendingen behielten die Hausherren die Oberhand. Kurz vor der Pause erzielte Timo Derst in der 43. Minute das 1:0. Doch die Antwort des Tabellenletzten folgte prompt: Mouhamed Arfaoui glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang bewies die Tübinger Reserve jedoch den längeren Atem. Timo Koch traf in der 65. Minute zum 2:1, ehe Max Staib in der Nachspielzeit (90.+1) mit dem 3:1 alles klar machte. ---

Ein wichtiger Befreiungsschlag gelang dem SV Zainingen im Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Sickenhausen. In einer Partie, in der es für die Gastgeber um jeden Strohhalm im Abstiegskampf ging, brachte Daniel Ruopp seine Farben in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Die Erleichterung war förmlich greifbar, als Elias Möck in der 62. Minute auf 2:0 erhöhte und damit den Sieg absicherte. ---

Die SG Reutlingen konnte ihre Ambitionen mit einem Heimsieg untermauern, musste dafür aber einen frühen Rückstand wegstecken. Leon Mohl brachte den TSV Gomaringen bereits in der 7. Minute mit 0:1 in Führung. Simon Hanle gelang in der 17. Minute der Ausgleich zum 1:1, doch Maik Sparka brachte die Gäste in der 29. Minute erneut mit 1:2 nach vorne. In der zweiten Halbzeit drehte Reutlingen die Partie: David Mojsisch traf in der 49. Minute zum 2:2, Fabian Hochgreve sorgte in der 59. Minute für das 3:2 und erneut Simon Hanle stellte in der 68. Minute den 4:2-Endstand her. ---

Im Topspiel unterstrich der Tabellenführer seine Vormachtstellung. Der SV 03 Tübingen empfing die SGM Dettingen/Glems, konnte den Riegel der Gäste jedoch nicht knacken. Marko Blazevic brachte den Spitzenreiter in der 38. Minute mit 0:1 in Führung. In der Schlussphase sorgte Fabian Schuster in der 77. Minute mit dem 0:2 für die Entscheidung. Die SGM ---