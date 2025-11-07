Dettingen/Glems empfängt den SV 03 – Pfullingen II eröffnet

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Alb steht an. Spitzenreiter Dettingen/Glems empfängt den drittplatzierten SV 03 Tübingen zum Spitzenspiel, während Verfolger Pfullingen II am Freitagabend gegen Ofterdingen vorlegen kann. Auch in der unteren Tabellenhälfte geht es heiß her: Altingen/Entringen und Walddorf stehen sich im direkten Duell gegenüber, und Aufsteiger Sickenhausen will seine beeindruckende Form gegen Schlusslicht Zainingen fortsetzen.

Zwei Mannschaften aus dem stabilen Mittelfeld treffen aufeinander: Upfingen und Genkingen, beide mit 17 Punkten, stehen für solide Leistungen, denen zuletzt etwas Konstanz fehlte. Upfingen will nach dem 2:2 gegen Sickenhausen wieder gewinnen, während Genkingen nach wechselhaften Wochen ebenfalls auf einen Dreier hofft. Ein Duell, das viel taktisches Gespür verlangt. Der Sieger kann den Sprung in die Verfolgergruppe schaffen.

Sickenhausen ist das Überraschungsteam der Liga. Der Aufsteiger steht mit 21 Punkten auf Rang vier und hat in zwölf Spielen bereits 29 Treffer erzielt. Gegen den sieglosen Tabellenletzten SV Zainingen geht das Team als klarer Favorit in die Partie. Zainingen hat in der gesamten Saison nur zehn Tore geschossen und wartet weiterhin auf den ersten Dreier. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung, doch im Fußball ist nichts unmöglich.

In Pfrondorf treffen zwei Teams aufeinander, die derzeit dicht beieinander liegen. Der Gastgeber steht mit 15 Punkten knapp vor der Abstiegszone, Hirschau liegt mit 13 Zählern nur zwei Punkte dahinter. Nach dem 2:0-Sieg will Hirschau den Schwung mitnehmen, während Pfrondorf aktuell auf einer Erfolgswelle surft. Beide Mannschaften wissen, dass dieses Duell richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf ist – vor allem im Kampf um den Klassenerhalt.

Der Tabellenzweite eröffnet den Spieltag mit einem Heimspiel gegen Ofterdingen. Der VfL Pfullingen II hat zuletzt seine Ambitionen auf den direkten Aufstiegsplatz unterstrichen: acht Siege, zwei Remis, nur zwei Niederlagen. Gegen Ofterdingen, das punktgleich mit Upfingen und Genkingen im Mittelfeld rangiert, zählt für die Hübner-Elf nur ein Sieg, um Spitzenreiter Dettingen unter Druck zu setzen. Doch die Gäste sind nicht zu unterschätzen – ein spannender Auftakt unter Flutlichtbedingungen.

In Gomaringen geht es um den Anschluss an die Spitzengruppe. Der Gastgeber belegt derzeit Rang neun, während die SG Reutlingen mit 18 Punkten als Fünfter nur drei Zähler mehr auf dem Konto hat. Nach drei Niederlagen in Folge will Reutlingen wieder zu alter Stärke finden. Gomaringen ist ebenfalls seit drei Spieltagen ohne Punkt. Beide Mannschaften verfügen über starke Offensivreihen – 30 Tore auf Seiten der Hausherren, 29 bei Reutlingen – was ein torreiches Spiel erwarten lässt. ---

Das Topspiel des 13. Spieltags steigt in Dettingen. Der Tabellenführer empfängt mit dem SV 03 Tübingen den Drittplatzierten. Beide Teams zählen zu den besten der Liga: Dettingen/Glems überzeugt mit ihrer defensiven Stabilität, haben nur 14 Gegentore kassiert – der Bestwert der Liga. Tübingen hingegen erzielte 36Treffet .Für den SV 03 bietet sich die große Chance, den Rückstand auf drei Punkte zu verkürzen und wieder ins Titelrennen einzusteigen. Ein echtes Spitzenspiel mit Signalwirkung. --- So., 09.11.2025, 15:00 Uhr TV Derendingen Derendingen TSG Tübingen TSG Tübingen II 15:00 PUSH Zwei formstarke Teams aus dem unteren Mittelfeld treffen in Derendingen aufeinander. Der TVD hat nach zwölf Spielen 14 Punkte gesammelt, die Gäste aus Tübingen kommen auf zwölf Zähler. Während Derendingen zuletzt vor allem offensiv zu überzeugen wusste, hat die TSG ihre Serie an Unentschieden endlich durch Siege ergänzt. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen. Die Tagesform wird entscheidend sein. --- So., 09.11.2025, 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen SGM Altingen/Entringen SV Walddorf SV Walddorf 15:00 PUSH

Abstiegskampf pur in Entringen. Die SGM steht mit 13 Punkten auf Rang 13, Walddorf liegt mit 14 Zählern nur knapp davor. Beide Teams haben in den vergangenen Wochen Licht und Schatten erlebt: Altingen punktete stabil, während Walddorf zuletzt für torreiche Spiele sorgte. Ein Sieg wäre für beide Gold wert – insbesondere, um sich von der gefährlichen Zone etwas zu lösen.

