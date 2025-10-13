Dettingen zurück in der Spur – Torfestivals in Altingen und Gomaringen

Der neunte Spieltag der Bezirksliga Alb hatte alles zu bieten: Überraschungen, späte Treffer und jede Menge Tore. Der TSV Hirschau feierte gegen Ofterdingen einen Sieg, Aufsteiger Sickenhausen bezwang den SV 03 Tübingen klar mit 3:0. Auch an der Spitze blieb es turbulent – Dettingen/Glems meldete sich nach der Niederlage in Genkingen zurück, während Pfullingen II und Reutlingen weiter Druck machen.

Ein Spiel voller Wendungen und Emotionen erlebten die Zuschauer in Entringen. Acht Tore, ein Platzverweis und eine Aufholjagd prägten das 4:4 zwischen Altingen und Derendingen. Nach Toren von Arfaoui (2., 45.+3), Bauer (34.), Untraut (37.), Golf (43.) und Hartmann (45.) stand es schon zur Pause 2:4. Im zweiten Durchgang traf erneut Bauer (62.) und in der Nachspielzeit Steffen Reichert (90.+3) zum umjubelten Ausgleich. Derendingens Maximilian Untraut sah in der Schlussminute Gelb-Rot. Beide Teams bleiben mit neun bzw. zehn Punkten im unteren Mittelfeld.

Der Aufsteiger bezwang den Tabellenzweiten SV 03 Tübingen mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Sem Flamm in der 47. Minute zur Führung, ehe Paul Philipp Prochiner (89.) und Yannik Rist (90.+1) alles klar machten. Tübingen kassierte damit die dritte Saisonniederlage. Sickenhausen rückt mit nun vierzehn Punkten auf Platz sieben vor.

Schlusslicht Zainingen stemmte sich lange tapfer gegen die SG Reutlingen, unterlag am Ende aber knapp mit 2:3. Jacob Ammann (21.) brachte die Gäste in Führung, ehe Richard Schaaf (32.) ausglich. Noch vor der Pause verwandelte Phil Hombach (44.) einen Foulelfmeter, und Alessandro Amoretti (51.) erhöhte kurz nach Wiederbeginn. Der Anschlusstreffer von Jean Brito De Moura (90.) kam zu spät. Reutlingen bleibt mit achtzehn Punkten auf Rang drei und bestätigt seine starke Form, während Zainingen weiter sieglos Letzter ist.

Mit einem furiosen Auftritt setzte der TSV Hirschau ein Ausrufezeichen und schickte den favorisierten TSV Ofterdingen mit 5:2 nach Hause. Schon nach 22 Minuten stand es 4:0: Alexander Lauxmann (5., 19.), Daniel Genuardi (10.) und Adrian Müller (22.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Ofterdingen kam durch Mechmet Molla (29.) und Tim Ebinger (76.) noch einmal heran, doch Claudio Rago stellte in der 82. Minute den Endstand her. Hirschau feierte damit den zweiten Heimsieg und klettert mit zehn Punkten auf Rang elf, während Ofterdingen mit vierzehn Zählern im oberen Mittelfeld bleibt.

Gomaringen dominierte die Partie gegen Aufsteiger Upfingen von Beginn an und siegte deutlich mit 4:0. Ralf Wohlbold avancierte dabei mit einem Dreierpack (8., 58., 88.) zum Mann des Spiels, Frodwin Tchassem (17.) traf ebenfalls. Der TSV schiebt sich mit nun sechzehn Punkten auf Rang vier und ist seit Wochen ungeschlagen. Upfingen hingegen bleibt bei dreizehn Punkten und fiel in der Tabelle zurück. ---

Der Spitzenreiter meldete sich nach der ersten Saisonniederlage zurück. Gegen die TSG Tübingen II siegte die SGM Dettingen/Glems dank eines späten Treffers von Mario Nikolovski (77.) mit 1:0. In einer zähen Partie blieb die Offensive lange blass, ehe Dettingen die entscheidende Chance nutzte. Mit nun 22 Punkten behauptet das Team von Tiberiu Vanca die Tabellenführung, Tübingen II bleibt mit sieben Zählern im unteren Drittel. ---

In einem umkämpften Kellerduell trennten sich Pfrondorf und Walddorf 2:2. Nach früher Führung der Gäste durch Luca Schmid (13.) glich Daniel Schreier postwendend aus (14.). In der Schlussphase sorgte Kai Petruv (90.) für die vermeintliche Entscheidung, doch Georg Ostertag (90.+1) rettete den Gastgebern einen Punkt. Beide Teams bleiben im Tabellenkeller: Pfrondorf mit sechs, Walddorf mit acht Zählern. ---

Pfullingen II bleibt das Team der Stunde im Verfolgerfeld. Mit einem verdienten 3:1 gegen Genkingen festigte die Reserve des VfL Rang zwei. Nach torloser erster Hälfte trafen Finn Beck (56.) und David Straube (70.) für die Hausherren, ehe Jan-Luca Ebinger (84.) kurz Hoffnung für die Gäste aufkeimen ließ. Elias Lachenmann (87.) machte kurz darauf alles klar. Pfullingen hat nun neunzehn Punkte, Genkingen verharrt bei dreizehn.

