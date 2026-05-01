Dettingen unter Druck und das Duell um Platz drei Bezirksliga Alb: Der 25. Spieltag verspricht Hochspannung im Titelrennen und Existenzkampf im Tabellenkeller. von LS · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Doelker

Am 25. Spieltag der Bezirksliga Alb verdichtet sich das sportliche Geschehen an beiden Enden der Tabelle. Während die SGM Dettingen/Glems ihre Spitzenposition nach einer Niederlage am vergangenen Wochenende stabilisieren muss, kommt es im Kampf um die vorderen Plätze zu direkten Duellen, die für die Endphase der Saison richtungsweisend sein werden. Gleichzeitig stehen für die abstiegsbedrohten Mannschaften am Sonntag Partien an, die über den weiteren Anschluss an das rettende Mittelfeld entscheiden könnten.

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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr VfL Pfullingen VfL Pfullingen II TSG Tübingen TSG Tübingen II 15:00 PUSH

Der Tabellenzweite VfL Pfullingen II empfängt die Reserve der TSG Tübingen. Mit 50 Punkten und einer Tordifferenz von +25 liegt Pfullingen II aktuell fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter. Die Gäste aus Tübingen belegen mit 31 Punkten den neunten Rang. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Für Pfullingen II ist ein Heimsieg notwendig, um den Druck auf Platz eins aufrechtzuerhalten, während die TSG II nach ihrem jüngsten Erfolg gegen den Tabellenführer mit gestärktem Selbstvertrauen antritt.

Spitzenreiter SGM Dettingen/Glems (55 Punkte) trifft auf den SV Walddorf, der mit 25 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz rangiert. Die Gastgeber müssen die jüngste 1:2-Niederlage verarbeiten, um ihren Vorsprung von fünf Punkten zu verteidigen. Walddorf hingegen steckt im Tabellenkeller fest und benötigt Zählbares für den Klassenerhalt. Im Hinspiel gelang Walddorf mit einem 3:1-Sieg eine Überraschung gegen die SGM, was die Ausgangslage für das Rückspiel sportlich interessant gestaltet.

In Pfrondorf gastiert die SG Reutlingen beim Tabellenzwölften. Die Hausherren weisen 27 Punkte auf und liegen damit punktgleich mit dem TSV Genkingen auf einem der gefährdeten Plätze. Die SG Reutlingen belegt mit 36 Punkten den sechsten Rang. Dass die SG gewarnt sein muss, zeigt das Hinspiel, welches Pfrondorf auswärts mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Für beide Teams geht es darum, die eigene Position in der Tabelle zu festigen oder den Abstand nach unten zu vergrößern.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Zainingen SV Zainingen TSV Ofterdingen Ofterdingen 15:00 PUSH

Das Tabellenschlusslicht SV Zainingen (17 Punkte) empfängt den TSV Ofterdingen. Zainingen ist punktgleich mit dem Tabellenvorletzten Derendingen und weist mit -18 eine schwache Tordifferenz auf. Ofterdingen rangiert mit 29 Punkten auf Platz elf und möchte den Abstand zur Abstiegszone stabilisieren. Im Hinspiel setzte sich Ofterdingen knapp mit 2:1 durch.

Zu einem Verfolgerduell kommt es in Hirschau, wo der Tabellendritte (44 Punkte) auf den Tabellenvierten SV 03 Tübingen (40 Punkte) trifft. Hirschau stellt mit 59 erzielten Treffern eine der stärksten Offensivreihen der Liga, während Tübingen mit 66 Toren den statistischen Bestwert anführt. Das Hinspiel gewann Tübingen mit 2:0. Ein Erfolg in dieser Begegnung könnte für Hirschau den dritten Platz festigen oder Tübingen wieder näher an das Podium heranbringen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TSV Sickenhausen Sickenhausen TV Derendingen Derendingen 15:00 PUSH

Der TSV Sickenhausen belegt als Aufsteiger mit 38 Punkten einen stabilen fünften Tabellenplatz. Gegner TV Derendingen befindet sich mit 17 Punkten auf dem vorletzten Platz 15 und ist dringend auf Punkte für den Klassenerhalt angewiesen. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Erfolg für Sickenhausen, die auch am Sonntag favorisiert in die Partie gehen.

In Altingen treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Die SGM Altingen/Entringen steht mit 31 Punkten auf Platz acht, unmittelbar gefolgt von der TSG Upfingen, die mit 30 Punkten den zehnten Rang belegt. Da Upfingen das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden konnte, strebt Altingen/Entringen vor heimischer Kulisse nach einer Revanche, um den Vorsprung auf das Mittelfeld auszubauen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TSV Gomaringen Gomaringen TSV Genkingen Genkingen 15:00 PUSH