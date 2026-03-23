Dettingen siegt im Lokalderby in Tannheim

Nach ausgeglichenem Beginn bot sich Niklas Villinger in der 19. Minute die große Chance zur Führung, als der nach einem Konter quasi allen aufs Tor zusteuerte, den Abschluss aber deutlich neben das Tor setzte. Nur zwei Minuten später gingen stattdessen die Gäste in Führung, als sie nach einem Flachschuss ins lange Eck von der Strafraumgrenze erfolgreich waren. Dieser Treffer schien die Werner-Elf zu verunsichern, denn anschließend kamen die Gäste zu weiteren guten Tormöglichkeiten, wobei sie sich teilweise locker durch die Heimabwehr kombinieren konnten. Ein zweifelhafter Foulelfmeter in der 32. Minute und ein weiterer Treffer nur drei Minuten später brachten die Gastgeber mit 0:3 in Rückstand. Erst kurz vor der Pause kam die Heimelf in Person von David Reisch noch zu einem Abschluss, der aber klar am Tor vorbei ging. In der Halbzeitpause hatte man sich viel vorgenommen, doch bereits nach drei Minuten segelte ein Freistoß aus dem Halbfeldt an Freund und Feind vorbei ins SGM-Tor, womit das Spiel frühzeitig entschieden war. Erst danach wurde die SGM etwas besser und kam in der 66. Minute nach Vorlage von Daniel Buchmann durch Niklas Villinger zum 1:4. Wenig später bot sich erneut Niklas Villinger eine Doppelchance, scheiterte aber beide Male am Schlussmann. Eine viertel Stunde vor Schluss ließ sich die weit aufgerückte Gästeabwehr nach einem Abschlag von Keeper Daniel Binder überrumpeln, Jan Osterried lief allein aufs Tor zu und verkürzte gekonnt auf 2:4. Jetz keimte im Lager der Hausherren wieder Hoffnung auf, doch in der Schlussphase wurde das Spiel hektischer, was zu einer Vielzahl von gelben Karten führte, Jan Osterried kassierte gar die gelb-rote Karte. Die letzte Chance des Spiels gehörte dann den Gästen, wobei ein Kopfball nur ganz knapp am SGM-Gehäuse vorbei flog.