Dettingen rückt ran: Wichtige Siege im Nachholspiel-Krimi Bezirksliga Alb: In den Nachholpartien des 15. Spieltags festigt die SGM Dettingen/Glems ihre Aufstiegsambitionen. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Alb standen am 15. Spieltag entscheidende Nachholspiele auf dem Programm, die das Gesicht der Tabelle nachhaltig prägen. Während die Konkurrenz pausierte, nutzten zwei Teams die Gunst der Stunde, um unter dem emotionalen Druck der Nachholtermine wichtige Ausrufezeichen zu setzen. Es war ein Spieltag, der von der puren Entschlossenheit an der Spitze und dem nackten Überlebenskampf im Keller gezeichnet war. In einer Liga, in der jeder Punkt über Triumph oder Abgrund entscheiden kann, bewiesen die Akteure auf dem Rasen, dass sie bereit sind, für ihre Ziele bis an die Schmerzgrenze zu gehen.

Es war das klassische Duell zwischen dem Aufstiegsaspiranten und dem Tabellenschlusslicht. Die SGM Dettingen/Glems ließ vor heimischer Kulisse von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie den Druck auf den Spitzenreiter aus Pfullingen massiv erhöhen will. Die Führung für die Hausherren erzielte Mario Nikolovski, der mit seinem Treffer zum 1:0 den Bann brach. Zainingen wehrte sich nach Kräften, konnte der spielerischen Dominanz der SGM jedoch wenig entgegensetzen. Die endgültige Entscheidung in dieser einseitigen, aber intensiven Partie markierte schließlich Tim Randecker, der zum 2:0-Endstand traf. Durch diesen Heimsieg rückt Dettingen mit nun 31 Punkten bei erst 14 absolvierten Partien bis auf drei Zähler an den Thron heran, während Zainingen mit lediglich 5 Punkten am Ende der Tabelle verharrt.