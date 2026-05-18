Dettingen marschiert, Pfullingen siegt – und Tübingen dreht auf Bezirksliga Alb, 28. Spieltag: Spitzenreiter gewinnt dramatisch, Verfolger schlägt klar zu von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Alb hatte alles, was den Fußball ausmacht: dramatische Aufholjagden, klare Sieger, eine faustdicke Überraschung und ein Kellerduell mit Signalwirkung. Acht Partien wurden am Sonntag, 17. Mai 2026, ausgetragen – und die Tabelle hat sich an mehreren Stellen spürbar verändert. Bis zum Saisonende sind noch zwei Spieltage zu absolvieren.

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Gomaringen ließ den Abstiegskandidaten aus Walddorf keine Chance und gewann verdient mit 4:2. Maik Sparka war der überragende Mann auf dem Platz: Er traf bereits in der 19. Minute zur Führung und legte in der 51. Minute nach. Drei Minuten später erhöhte Nils Sparka auf 3:0 – die Partie schien entschieden. Walddorf kämpfte sich durch Treffer von Lukas Bux (73.) und Sven Pichler (84.) noch einmal auf 2:3 heran, doch Panagiotis Nakos stellte in der Nachspielzeit mit dem 4:2 den alten Abstand wieder her. Gomaringen festigt damit Rang acht mit 40 Punkten, Walddorf bleibt auf dem 14. Platz mit 27 Punkten tief im Abstiegsstrudel.

Ein Herzschlagfinale für den Tabellenführer. Dettingen/Glems brachte durch Mario Nikolovski, der in der 15. und 49. Minute traf, eine 2:0-Führung auf die Anzeigetafel. Doch Ofterdingen kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Samuel Schmid (37.) und Igho Ovucha (44.) glichen noch vor der Pause aus und sorgten für mächtig Dramatik. In der Schlussphase schien ein Remis möglich – bis Kai Wahl in der 98. Minute den Siegtreffer zum 3:2 erzielte und Dettingen/Glems erlöste. Mit nun 63 Punkten aus 28 Spielen und fünf Zählern Vorsprung auf Verfolger VfL Pfullingen nähert sich die SGM der Meisterschaft mit großen Schritten – doch offiziell ist noch nichts entschieden, zwei Spieltage stehen noch aus.

Ein Unentschieden, mit dem beide Seiten wohl leben können – aber nicht müssen. Daniel Schreier brachte Pfrondorf in der 37. Minute in Führung, doch Moubinou Saliou glich in der 71. Minute für SV 03 Tübingen aus. Pfrondorf verharrt auf Platz zwölf mit 31 Punkten, SV 03 Tübingen rutscht auf Rang fünf mit 44 Punkten. Für Tübingen war es ein verlorener Punkt im Rennen ums obere Mittelfeld, für Pfrondorf ein gewonnener im Abstiegskampf.

Die Überraschung des Spieltages! Der Tabellenfünfzehnte SV Zainingen bezwang den Tabellendritten TSV Hirschau mit 3:1 und sorgte für eine faustdicke Sensation. Mathis Kächele legte bereits in der 2. Minute den Grundstein, Daniel Ruopp erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Cihan Canpolat verkürzte zwar in der 67. Minute für Hirschau, doch Jean Brito De Moura setzte in der 86. Minute mit dem 3:1 den Schlusspunkt. Zainingen klettert damit auf 24 Punkte und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf. Hirschau bleibt trotz der Niederlage Dritter mit 53 Punkten, verliert aber wichtige Zähler im Rennen um die vorderen Plätze.

Sickenhausen legte von Beginn an los: Adrian Allmendinger traf in der 3. Minute, Julius Raiser legte in der 8. Minute nach – früh war die Richtung vorgegeben. Sven Endler verkürzte in der 39. Minute für Upfingen, doch Andreas Hiller stellte in der ersten Minute der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Endstand her. Sickenhausen festigt mit 45 Punkten Rang vier, Upfingen bleibt mit 34 Punkten auf Platz zehn.

Ein wichtiger Sieg für das Schlusslicht: Derendingen schlug Genkingen mit 3:1 und sammelte dringend benötigte Punkte. Mouhamed Arfaoui traf in der 11. und 61. Minute doppelt, Moa Hofele erhöhte kurz vor der Pause in der 43. Minute auf 2:0. Philipp Deh erzielte in der 43. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Genkingen, doch es sollte nicht reichen. Derendingen klettert auf 21 Punkte und verlässt den letzten Platz – Genkingen verharrt mit 28 Punkten auf Rang 13. Im Abstiegskampf bleibt die Lage angespannt: Zwei Spieltage vor Schluss sind die untersten Plätze noch längst nicht verteilt.

Eine Demontage sondergleichen: Die TSG Tübingen II fegte Altingen/Entringen mit 7:1 vom Platz und lieferte die Galavorstellung des Spieltages ab. Max Staib eröffnete den Torreigen bereits in der 1. Minute, Timo Kircher sorgte in der 3. Minute für den kurzzeitigen 1:1-Ausgleich für die Gastgeber. Doch danach gehörte das Spielfeld der TSG: Lars Spiller (13.), Timo Derst (14.) und erneut Max Staib (16.) schnürten innerhalb weniger Minuten eine Dreifachsalve. James Schmalzriedt erhöhte in der 25. Minute auf 6:1, Ali Kanani Zadehgan (66.) und Julian Schall (86.) vollendeten den Kantersieg. Die TSG Tübingen II springt mit 40 Punkten auf Rang sechs, Altingen/Entringen bleibt mit 35 Punkten auf Platz neun.