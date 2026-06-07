Dettingen feiert – letzter Spieltag mit Überraschungen 30. Spieltag der Bezirksliga Alb: Der Meister stolpert, doch der Titel war längst sicher von LS · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 30. und letzte Spieltag der Bezirksliga Alb hat den Abschluss einer ereignisreichen Saison gebracht. SGM Dettingen/Glems hatte den Meistertitel bereits nach dem 29. Spieltag perfekt gemacht und durfte den letzten Auftritt ohne Druck bestreiten – auch wenn er mit einer 1:4-Niederlage in Zainingen endete. Daran ändert sich nichts: Dettingen/Glems ist verdienter Meister der Bezirksliga Alb 2025/26 und schließt die Saison mit 66 Punkten auf Rang eins ab. Acht Partien brachten am letzten Spieltag Tore, Überraschungen und endgültige Abrechnungen.

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Sickenhausen verabschiedete sich mit einem Kantersieg in die Sommerpause. Julius Raiser eröffnete in der 13. Minute den Torreigen, Nicola Claudius Rauscher erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Adrian Allmendinger legte in der 59. Minute nach, Raiser traf in der 75. Minute erneut zum 4:0. Lukas Schmid stellte in der 89. Minute mit dem 5:0 den Endstand her. Pfrondorf blieb ohne eigenen Torerfolg. Sickenhausen schließt die Saison mit 51 Punkten auf Rang vier ab, Pfrondorf beendet sie mit 34 Punkten auf Platz zwölf.

Der bereits feststehende Meister stolperte im letzten Saisonspiel. Zainingen überraschte den Titelträger mit einer starken Vorstellung und gewann verdient mit 4:1. Mathis Kächele war der überragende Mann: Er traf in der 26. und 39. Minute zur 2:0-Führung, Rafael Da Silva erhöhte noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in der 45.+1 Minute auf 3:0. Kächele vollendete seinen Hattrick in der 63. Minute zum 4:0. Den Ehrentreffer für die SGM erzielte Mario Nikolovski erst in der 88. Minute. An der Meisterschaft von Dettingen/Glems ändert das Ergebnis selbstverständlich nichts. Zainingen schließt die Saison mit 27 Punkten auf Rang 15 ab.

Hirschau revanchierte sich für das deutliche Hinspiel-Ergebnis und bezwang den Tabellenzweiten VfL Pfullingen II mit 3:1. Benjamin Schiebel brachte Hirschau direkt nach der Pause in der 46. Minute in Führung. Elias Lachenmann glich in der 66. Minute für Pfullingen aus. Doch Hirschau antwortete: Adrian Müller traf in der 85. Minute zur erneuten Führung, Daniel Frank stellte in der dritten Minute der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Endstand sicher. Hirschau beendet die Saison mit 56 Punkten auf Rang drei, Pfullingen schließt als Vizemeister mit 61 Punkten auf Rang zwei ab.

Ein knappes, aber verdienstes Ende für SV 03 Tübingen. Mika Hänsel erzielte in der 59. Minute das einzige Tor der Partie und sicherte den Gastgebern drei Punkte zum Saisonabschluss. Gomaringen blieb ohne Torerfolg. SV 03 Tübingen beendet die Saison mit 47 Punkten auf Rang fünf, Gomaringen schließt mit 43 Punkten auf Rang acht ab.

Ein gerechtes Unentschieden zum Saisonabschluss. Timo Kircher brachte Altingen/Entringen bereits in der 3. Minute in Führung. Lange hielt dieser Vorsprung – erst in der 85. Minute glich Eduard Sorokolietov für Ofterdingen aus. Ofterdingen beendet die Saison mit 35 Punkten auf Rang elf, Altingen/Entringen mit 36 Punkten auf Rang zehn.

Die Überraschung des Spieltages: Derendingen gewann beim besser platzierten Reutlingen mit 3:2 und setzte damit ein letztes Ausrufezeichen. Moa Hofele brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung, Timo Hildenbrand erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Jacob Ammann verkürzte in der 41. Minute für Reutlingen auf 1:2. Mouhamed Arfaoui stellte in der 81. Minute auf 3:1 für Derendingen, David Mojsisch traf in der 89. Minute noch zum 2:3-Endstand für Reutlingen – zu spät für eine Wende. Reutlingen beendet die Saison mit 43 Punkten auf Rang sieben, Derendingen schließt mit 24 Punkten auf dem letzten Platz 16 ab.

Ein Schlusspunkt mit Wucht: Upfingen fegte den SV Walddorf mit 7:0 vom Platz und lieferte die torreichste Vorstellung des Spieltages. Sven Endler war mit drei Treffern der überragende Mann: Er traf in der 4., 40. und 52. Minute. Patrick Kuch erhöhte in der 13. Minute auf 2:0, Matteo Schneider legte in der 29. Minute nach. Nikolai Klett traf in der 86. Minute zum 6:0, Andre da Silva Crespo stellte in der 89. Minute den 7:0-Endstand her. Walddorf blieb ohne Torerfolg. Upfingen beendet die Saison mit 41 Punkten auf Rang neun, Walddorf mit 30 Punkten auf Rang 13.