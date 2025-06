Detlef Hooymann übernimmt Flüren

Die Saison ist vorbei und Flüren stellt neuen Trainer Detlef Hooymann vor.

Heute am 08.06.25 stellten Roger Wagner, Pascal Baumgart und Rainer Kleinübbing der 1.Mannschaft den neuen Trainer vor. Ein alter Bekannter kehrt zurück zum Waldstadion, um die Mannschaft wieder zurück auf Kurs zu bringen. Mit Detlef Hooymann konnte man einen sehr erfahrenen und im Kreis bekannten Mann an die Seitenlinie holen.bAußerdem kommt bei den Grün Weißen aus Flüren Bewegung in die Abteilung. Noch nicht offiziell gewählt, aber voller Energie geht Roger Wagner zum wiederholten Male sein Herzensprojekt in Flüren an. Aktueller Abteilungsleiter Pascal Baumgart geht einen Schritt zurück und übernimmt vorraussichtlich die Jugendabteilung. Am 18.06.25 wird in der Abteilung neu gewählt, aber die Vorbereitungen laufen schon auf hochtouren. Trainingsauftakt wird am 26.06.25 um 19 Uhr sein.