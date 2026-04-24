Deswegen ist Süchteln das formstärkste Team der Landesliga Der ASV Süchteln spielt eine starke Rückrunde in der Landesliga. Was die Mannschaft derzeit so stark macht und wovor der Trainer dennoch warnt. Am Sonntag geht es zu Abstiegskandidat Bergisch Born. von RP / Heiko Van der Velden · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der ASV Süchteln ist das formstärkste Team der Landesliga – Foto: Sascha Hohnen

Der ASV Süchteln präsentiert sich aktuell als das formstärkste Team der Landesliga. Sechs Siege in Folge, zuletzt ein souveränes 4:0 gegen den TSV Solingen, dazu 50 Punkte aus 26 Spielen – bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz. Die Zahlen unterstreichen die starke Phase der Mannschaft von Trainer Volker Hansen. Die Gründe für diesen Lauf liegen vor allem in der sportlichen Entwicklung der vergangenen Wochen, die sich sowohl spielerisch als auch mental deutlich bemerkbar macht.

Klare Spielidee Die offensive Durchschlagskraft ist ein wesentlicher Faktor. Süchteln gelingt es regelmäßig, sich zahlreiche Torchancen zu erarbeiten und dabei variabel zu agieren. Treffer fallen nach Standards, über die Außenbahnen oder durch schnelle Kombinationen durchs Zentrum. Spieler wie Lennart Mehler sorgen vor allem bei ruhenden Bällen für Torgefahr und bringen defensive Stabilität ein, während Akteure wie Finn Theißen, Leonit Popova oder Bora Kat mit Tempo und Kreativität für offensive Impulse sorgen. Auch der junge Leo Rennett setzt mit seiner Dynamik und Torgefahr stets Akzente im Angriffsspiel. Im Mittelfeld ist Paul Fröhling ein zentraler Antreiber, der das Spiel lenkt und für Struktur sorgt. Hansen vermittelt außerdem eine klare Spielidee. Süchteln will im letzten Drittel des Spielfeldes mit wenigen Kontakten agieren, dann gezielt den Weg über die Flügel suchen und auf dynamische Läufe in den Strafraum setzen. „Das ist gerade in der Anfangsphase sehr gut aufgegangen“, erklärte der Trainer nach dem überzeugenden Auftritt gegen Kosova vor zwei Wochen. Diese Struktur sorgt für ein flüssiges Offensivspiel und macht die Mannschaft schwer ausrechenbar.

Gleichzeitig überzeugt das Team auch gegen den Ball. Das Zentrum wird konsequent verdichtet, Räume werden eng gehalten und der Gegner so immer wieder unter Druck gesetzt. „Wir wollten das Zentrum eng halten, weil wir wussten, dass Solingen viel darüber kommt. Das haben die Jungs sehr gut umgesetzt“, sagte Hansen nach dem 4:0-Erfolg gegen Solingen. Ersatzspieler ebenfalls von großer Bedeutung Hinzu kommt eine ausgeprägte mannschaftliche Geschlossenheit. Nicht nur die Startelf liefert konstant ab, auch Einwechselspieler fügen sich nahtlos ein und bringen sofort Qualität ins Spiel. „Auch die Spieler, die reingekommen sind, haben ihre Leistung gebracht“, lobte Hansen. Die hohe Laufbereitschaft und das gemeinsame Arbeiten in allen Phasen des Spiels tragen zur Stabilität bei. Auch mental wirkt die Mannschaft gefestigt. Schwächere Phasen innerhalb eines Spiels werden besser überstanden, und auf Drucksituationen findet das Team zunehmend die richtige Antwort.