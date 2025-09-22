„Deswegen haben wir auch nichts Zählbares verdient“: Zorneding geht die Luft aus

Der TSV Zorneding beschritt das Auswärtsspiel beim SV Waldperlach ohne den Cheftrainer. Die frühe Führung der Gäste reichte jedoch nicht aus.

Weil Bergmann wegen einer beruflichen Fortbildung nicht mit von der Partie sein konnte, schlüpfte Co-Trainer Florian Heppert in die Rolle des Chefs. „Eine Niederlage fühlt sich natürlich nie gut an. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht sie aber in Ordnung, denn da war der Gegner einfach besser“, fasste Heppert nach Ende der Begegnung zusammen.

TSV Zorneding startet stark in die Partie

Dabei gehörte die Anfangsphase noch den Zornedinger Gästen. Matthias Schuster setzte einen Freistoß aus rund 25 Metern an den Innenpfosten und verpasste die frühe Führung nur um Zentimeter. Kurz darauf war es dann doch soweit, als Maximilian Hotz per Steckpass freigespielt wurde und vor dem gegnerischen Torhüter die Nerven behielt (11.).

Nur wenig später zappelte ein Abschluss von Hotz erneut im Netz, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. „Wir hatten noch ein oder zwei gute Möglichkeiten nach Ecken, aber dann kam Waldperlach über ihre schnellen Außenspieler zunehmend besser ins Spiel. Ab der 30. Minute haben wir es ihnen zu leicht gemacht, das Zentrum zu beherrschen“, analysierte Heppert.

SV Waldperlach gleicht noch vor der Halbzeit aus

Kurz vor dem Seitenwechsel kamen die Platzherren folgerichtig durch einen Schuss aus rund 16 Metern zum Ausgleich (45.). „In der zweiten Halbzeit konnte Waldperlach dann nach Belieben agieren. Wir waren einfach nicht nahe genug dran an den Gegenspielern. Deswegen mussten wir hinterherrennen und uns ist die Luft ausgegangen“, bedauerte Heppert, dessen Formation den Gegentreffer zum 1:2 hinnehmen musste (62.).

Weil es die SVW-Männer verpassten, für eine frühzeitige Entscheidung zu sorgen, blieben die Zornedinger bis zum Schluss im Rennen. Ein Punktgewinn war dem TSV trotz aller Bemühungen jedoch nicht mehr vergönnt. „Wir waren einfach nicht gut genug, deswegen haben wir auch nichts Zählbares verdient“, gestand Heppert. „Gott sei Dank ist der Cheftrainer nächste Woche wieder zurück. Dann kann es ja nur bergauf gehen“, fügte er mit einem Schmunzeln hinzu.

Trotz der Niederlage bleiben die Zornedinger Fußballer auf dem achten Tabellenrang der Bezirksliga Ost. Nächster Gegner ist dann der SV Aschau/Inn am kommenden Sonntag. Da wird auch Sascha Bergmann wieder an der Seitenlinie stehen.