Deswegen feierte der MSV Moers schon verfrüht in den Meister-Shirts

Auch wenn es auf den Shirts schon steht: Meister ist der MSV Moers noch nicht. – Foto: Balci yusuf

Traditionell wird in den allen Spielklassen erst gefeiert, wenn auch die letzten rechnerischen Zweifel beseitigt sind. Beim MSV Moers sah man das etwas entspannter. Zwar könnten theoretisch noch zwei Teams am Tabellenführer vorbeiziehen, doch dafür brauchte es abenteuerliche Gedankenspiele.

Borth und Budberg könnten theoretisch noch rankommen

Der TuS Borth müsste alle verbliebenen sieben Spiele gewinnen, darunter auch das direkte Duell gegen den MSV Moers mit mindestens vier Toren Unterschied. Gleichzeitig dürfte der Spitzenreiter in keinem seiner letzten sechs Spiele mehr punkten. Auch der SV Budberg III hat immerhin theoretische Chancen auf Platz eins, müsste dafür aber 22 der offenen 24 Punkten einfahren, während der MSV komplett leer ausginge. Weil Borth und Budberg noch gegeneinander spielen, ist zumindest Platz zwei - und damit der Aufstieg - unter Dach und Fach.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TuS Borth TuS Borth MSV Moers MSV Moers 15:00 live PUSH

So sah sich der MSV schon am Freitagabend gerechtfertigt, mit dem 5:3-Sieg gegen den TV Asberg II die Korken platzen zu lassen: "Also die Theorie ist die eine Seite, aber die Praxis ist eine andere", sagte Kapitän Ayhan Okumus. "Und theoretisch kann ich auch behaupten, dass ich fliegen kann. Ob ich das dann in der Praxis umsetzen kann, ist eine andere Frage."

Das Flutlichtspiel gegen den TV Asberg II lieferte aus Sicht der Moerser den perfekten Rahmen. "Ein Abendspiel unter Flutlicht und mit geilem Wetter und vielen Zuschauern – das war uns im Vorfeld schon klar. Deswegen war das quasi nur eine Vorfeier für die Meisterschaft."

Ob der gesamten Mannschaft nach Spielende bewusst war, dass noch rechnerische Zweifel bestehen, sei dahingestellt. Auch wenn die Meister-Shirts vielleicht einen Spieltag zu früh zum Einsatz kamen, ist für Okumus die Sache ohnehin entschieden: "Der MSV Moers ist Meister. Punkt.“

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: