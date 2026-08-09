Dessau an der Spitze, Comeback in Merseburg, Debütdreier für Reppichau

– Foto: Thomas Schlotte

Der erste Spieltag der Verbandsliga-Saison 2026/27 ist absolviert. Der SV Dessau 05 schießt sich gleich an die Spitze, der BSV Halle-Ammendorf legt ein Comeback hin und zwei von drei Aufsteigern feiern Siege. Wir blicken auf alle Begegnungen.

Sie haben gezittert, sie haben gebangt, sie haben gejubelt: Der VfB Ottersleben ist am Freitagabend mit einem 2:1-Heimerfolg über den SV Fortuna Magdeburg in die neue Verbandsliga-Spielzeit gestartet. Mit einem Doppelschlag brachten Kapitän Jonas Riemann per Elfmeter (21.) und Vincent Nahrstedt (23.) den Meister der LOTTO-Landesliga Nord auf Kurs.

Nach dem Seitenwechsel, dem Anschlusstreffer durch Ali Maarouf (48.) und dem Platzverweis gegen VfB-Innenverteidiger Joel Flügel (56.) wurde es eine Abwehrschlacht des Aufsteigers. Doch diese meisterten die Ottersleber - unter anderem dank ihres starken Schlussmannes Jerrit Schünemann - und sicherten sich so vor 519 Zuschauern die ersten Punkte der Verbandsliga-Saison.

>> SV Dessau 05 gegen SV 1890 Westerhausen im Re-Live: (hier klicken) Als großer Titelfavorit ist der SV Dessau 05 in die neue Saison gestartet - und hat sich am Sonnabend sogleich an die Tabellenspitze geschossen. Im Heimspiel gegen den SV 1890 Westerhausen feierte die Elf von Dimitrios Mitsis einen 5:1-Erfolg. Bis zur Stundenmarke hatte sich ein so klares Ergebnis nicht angekündigt: Nach der 05-Führung durch Elia Friebe (6.) und dem Ausgleich durch Adriel Ribeiro (24.) stand es da noch 1:1. Dann aber schraubten Sören Barabasch (60.), Niklas Mieth (67.), Darvin Hajowsky (78.) und Friebe (81.) das Resultat in die Höhe. Das vollständige Re-Live der Partie können Interessierte kostenfrei in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung sehen.

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte der Haldensleber SC mit 4:3 im Emseloh gewonnen. Für diese Niederlage hat sich der SV Eintracht am Sonnabend revanchiert: Mit einem 4:0-Erfolg startete der Vorjahresaufsteiger in die neue Serie. Nach der frühen Führung durch Philipp Stache (9.) und einem Platzverweis gegen Haldenslebens Lucas von Ameln (30.) schraubten Sergiy Molochko (38.), Bogdan Bohzok (48.) und Lukas Schút (78.) am Ergebnis.

Ohne Sieger trennten sich am Samstag der SV Blau-Weiß Zorbau und der FSV Barleben zum Saisonstart. Nach der Gästeführung durch Ole von der Gönne (13.) und der schnellen Antwort der Hausherren durch Tom Seidel (16.) fielen keine weiteren Treffer. Die beste Chance hatte Barlebens Marwin Potyka, der mit einem Handelfmeter an Zorbau-Schlussmann Fabrizio Przigode scheiterte (38.).

Der BSV Halle-Ammendorf hat am Sonntag das Comeback des Spieltags hingelegt. Zu Gast beim VfB Merseburg lag die Mannschaft von Christian Kamalla nach Toren von Danny Wagner (29.) und Pascal Mittler (52.) bereits mit 0:2 hinten. Die drei Punkte kamen am Ende dennoch mit ins Stadion der Waggonbauer. Laurenz Hoffmann (53.), Dmytro Piven (63.) und Dominic Winkler (68.) drehten die Partie binnen einer Viertelstunde.

Stolze zwölfmal - und damit mehr als jeder andere Verbandsligist - hatte der SV Blau-Weiß Dölau in der vergangenen Saison Remis gespielt. Und wie sollte es anders sein, startete auch die neue Spielzeit mit einem Unentschieden. Zu Gast beim VfB Sangerhausen stand am Ende ein 1:1. Die lange währende Dölauer Führung durch Justin Kreideweiß (12.) egalisierte Gabriel Edgar Schneider in der Schlussphase (83.).

Die SG Reppichau hat ihre Verbandsliga-Premiere erfolgreich bestritten: Mit einem 2:0-Heimsieg über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen feierte der Neuling am Sonntag seinen Debütdreier in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt. Franz Lange traf keine drei Minuten nach seiner Einwechslung zur Führung (64.), Maksym Podeyka setzte kurz vor dem Ende noch einen drauf (84.).