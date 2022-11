Dessau 05 "brutal effektiv" zum Sieg für die Geschichtsbücher Verbandsliga +++ Nullfünfer landen gegen den VfB Sangerhausen den zweithöchsten Erfolg im Oberhaus

Am Samstagnachmittag passierte im Stadion Schillerpark Historisches: Der SV Dessau 05 überrollte den VfB Sangerhausen und feierte mit 8:0 den zweithöchsten Heimsieg in seiner Verbandsliga-Geschichte. Nur das 12:1 gegen den FC Eintracht Köthen vom 21. Oktober 2001 steht davor. Ganz so dramatisch erging es den Kickern aus Sangerhausen zwar nicht, dennoch sagte Gästetrainer Olaf Glage: „So deutlich habe ich als Spieler oder Trainer noch nie verloren.“

Benjamin Girke musste nach der Partie erst noch einmal auf die Anzeigetafel gucken. Denn: „So schlecht, wie es unter dem Strich aussieht, war der VfB keineswegs“, sagte der Routinier der Nullfünfer und begründete den hohen Sieg damit, dass man „brutal effektiv“ gewesen ist. Und er hatte recht. Zehn Minuten reichten den Dessauern, um den Gästen aus der Rosenstadt den Zahn zu ziehen. Zwischen der 33. und 42. Spielminute traf erst Kapitän Lukas Schuhmacher zum 2:0 – das 1:0 entstand durch ein Eigentor von Tristan Sonnenberg (6.) –, dann der 18-jährige Niklas Mieth und auch noch Branden Stelmak. „In diesen zehn Minuten haben wir das Spiel entschieden“, sagte Cheftrainer Dimitrios Mitsis.

Sangerhausen gibt sich nach dem 0:5 auf

Auch er fand, „dass Sangerhausen nicht so schlecht war“ und er wies darauf hin, dass die Gäste nach dem Rückstand eigentlich gut mitgespielt hatten und es bis dato nicht nach so einem Ergebnis ausgesehen habe. „Wir hatten auch eine Phase, wo es nicht ganz so rund gelaufen ist“, fügte Co-Trainer Robert Römer an.

Mit der klaren Führung im Rücken gelang es den Nullfünfern dann nach der Pause, den Kantersieg herauszuschießen. Als Julian Bittner den fünften Treffer erzielte (55.), „war das Spiel für Sangerhausen scheinbar vorbei. Sie waren im Anschluss offen wie ein Scheunentor“, sagte Mitsis. Die 156 Zuschauerinnen und Zuschauer, bekamen weitere Tore von Thomas Franz (77.), Philip Kupka (82.) und Stelmak (85.) zu sehen, und konnten den fünften Sieg in Folge bejubeln. „Die Jungs arbeiteten hart im Training, die sogenannten Ersatzspieler fügen sich nahtlos ein und es gibt keine Eifersüchteleien“, nannte Mitsis die aktuelle Erfolgsformel.