"Desolate zweite Halbzeit" - Schüttorf überrollt Dinklage 6:0

Der FC Schüttorf 09 hat beim TV Dinklage einen deutlichen 6:0-Auswärtssieg eingefahren. Nach einer noch ausgeglichenen ersten Halbzeit drehten die Gäste nach der Pause richtig auf und setzten ein dickes Ausrufezeichen..
Zunächst tat sich Schüttorf schwer, gegen gute Hausherren aus Dinklage in die Partie zu kommen. Dennoch gingen die Gäste durch Jesko Bühring in der 35. Minute in Führung. "Ein absolutes Zufallstor", wie TVD-Coach Tobias Langemeyer sagte.
Nach dem Seitenwechsel folgte dann eine klare Wendung zugunsten der Gäste. Denis Salkovic (47.), Lukas Temmen (65.), ein Eigentor von Dirk Averdam (67.), Sam Martron (68.) und Wes Martron (83.) sorgten für den deutlichen Endstand. Co-Trainer Dennis Große Vennekate sah eine dominante zweite Hälfte: „Wir gewinnen hier absolut verdient in Dinklage, nachdem wir uns in der zweiten Halbzeit in einen richtigen Rausch gespielt haben.“
Während Schüttorf immer stärker wurde, hatte Dinklage schon vor dem Spiel große personelle Probleme. Langemeyer erklärte: „Wir konnten die vielen Ausfälle nicht kompensieren.“ Zudem zeigte sich der Coach nach dem Spiel ratlos: "Ich bin sprachlos. Die zweite Halbzeit war desolat."
Schüttorf nutzte die sich bietenden Räume konsequent und passte sich auch taktisch an: „Wir haben dafür gesorgt, dass sie von ihrem intensiven Angriffspressing abkamen und dann tief standen“, so Große Vennekate.
Am Ende stand ein klarer Auswärtserfolg für Schüttorf, während Dinklage nach der deutlichen Niederlage vor herausfordernden Wochen steht: „Wir gehen mit dem Kader auf dem Zahnfleisch. Jetzt heißt es, dass wir in den kommenden Wochen noch enger zusammenrücken müssen und Fußball an erste Stelle packen müssen sollten …“
Tabellarisch bleibt Dinklage zwar auf Rang zehn, doch der Blick kann nur nach unten gehen. Schüttorf hingegen holte sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien und pirscht sich an die Spitzengruppe heran.