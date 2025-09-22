Desolate Vorstellung in Miesbach – TSV Dorfen verliert sang- und klanglos

Der TSV Dorfen verliert in Miesbach sang- und klanglos mit 1:4. Die Hartl-Elf rutscht damit auf Platz fünf in der Tabelle ab – Miesbach erkämpft sich Tabellenplatz Nummer sieben.

Miesbach/Dorfen – So hatten sich die Fußballer des TSV Dorfen ihr Gastspiel beim SV Miesbach sicher nicht vorgestellt. Nach einer desolaten Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, unterlagen sie dort mit 1:4 (0:3) Toren. Die Schlappe hätte noch höher ausfallen können, aber die Isenstädter hatten in Torhüter Maximilian Grichtmaier einen starken Rückhalt. Er verhinderte mit einer Superleistung größeres Unheil.

Schon in der 6. Minute begann die Misere. Drilon Shukaj schnappte sich die Kugel im Mittelfeld. Nach seinem vehementen Alleingang war er dann frei vor Grichtmaier und konnte ungehindert flach zum Miesbacher 1:0 einschieben. So wäre es weitergegangen, hätte Grichtmaier nicht einen Sahnetag erwischt.

Zuerst rettete er gegen den heranstürmenden Benedikt Gerr (12.). Dann behielt er gegen Florian Haas die Oberhand, der alleine vor ihm aufgetaucht war (24.). Schließlich war der TSV-Torwart aber doch machtlos. Nach einem Eckball wurde vor ihm regelgerecht Pingpong gespielt, und SVM-Torjäger Josef Sontheim war zur Stelle und staubte zum 2:0 ab (29.).

Dorfen hätte vor der Pause zwar verkürzen können, aber nach Flanke von Gerhard Thalmaier köpfte Marvin Bräuniger über den Kasten von Michael Wiesböck (39.). Besser machten es noch vor dem Gang in die Kabinen die Gastgeber. Nach einem Eckball, getreten von Gerr, köpfte Niklas Städter aus elf Metern zum 3:0-Pausenstand ein (44.).

Dorfen kommt nach dem Pausentee besser in die Partie

Gleich nach Wiederanpfiff machten die Miesbacher alles klar. Vom linken Sechzehner-Eck aus brachte Gerr das Leder überlegt im rechten Winkel zum 4:0 im Dorfen Kasten unter (47.). Die Gäste kamen nun besser ins Spiel. Die Miesbacher lauerten nun auf Konter und blieben immer gefährlich. Ein kleiner Lichtblick war das 1:4 durch Kapitän Alexander Heilmeier. Per Kopfball aus sieben Meter markierte er auf Zuspiel von Alois Eberle den Ehrentreffer (58.).

Grichtmaier blieb abermals Sieger, als sich Sontheim alleine vor ihm stehend am Torschuss versuchte (63.). Der Schuss des eingewechselten Michael Friemer wurde gerade noch abgeblockt (85.). Nachdem Sontheim dann Grichtmaier schon überlistet hatte und ihn ausgespielt hatte, traf er nur den Außenpfosten (90.). Die Dorfener mussten mit einer empfindlichen 1:4-Niederlage die Heimreise antreten.