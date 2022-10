Desolate Vorstellung der Reserve

Einen rabenschwarzen Tag erwischte unsere zweite Mannschaft im Heimspiel gegen das seit einem Jahr sieglose Tabellenschlusslicht aus Rheinstetten. Die relativ unspektakuläre erste Hälfte war aus Auerbacher Sicht noch in Ordnung, auch wenn Geburtstagskind Paul Dörnhöfer (4.) und Nico van Mierlo (6.) die frühe Führung für den TSV verpassten. Mit einem Lattenschuss nach einer guten Viertelstunde machten die Gäste das erste Mal auf sich aufmerksam, bevor Napoleone in der 33. Minute aus dem Gewühl heraus das 0:1 markierte. Dabei machte die Auerbacher Defensive keine allzu gute Figur, hätte sie den Ball doch vorher schon mindestens dreimal locker aus der Gefahrenzone befördern können. So aber ging es mit der knappen Gästeführung in die Pause.