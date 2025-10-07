„Desolate Mannschaftsleistung“ – Attenkirchen patzt gegen Aufsteiger SV Waldhausen

Nach vielen Fehlern reicht es für Attenkirchen nur zu einem 1:1. Trainer Hobmeier fordert vor dem Derby neue Motivation und Besserung.

Attenkirchen – Von einer „desolaten Mannschaftsleistung“ sprach SpVgg-Coach Christian Hobmeier nach dem 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen Aufsteiger SV Waldhausen . Dies lag jedoch nicht allein an den Ausfällen einiger Stammkräfte. Denn die Attenkirchener Bezirksliga-Fußballerinnen machten vor heimischer Kulisse einfach zu viele leichte Fehler.

„In den ersten 20 Minuten war Waldhausen deshalb klar besser. Da haben wir Glück gehabt“, berichtet Trainer Hobmeier. So sei ein Freistoß der Gäste von der Unterkante der Latte zurück ins Feld gesprungen – die einzige gefährliche Aktion in der durchaus rumpeligen ersten Halbzeit.

Kurz nach dem Wiederanpfiff sorgte Eva Lachner dann allerdings für einen Traumstart ihres Teams: Die SpVgg-Kickerin netzte nach Zuspiel von Lilian Möhring zur Führung ein (46.). Damit nicht genug: Infolge eines Querpasses von Lachner, die diesmal Vorlagengeberin Möhring bediente, hätte es kurz darauf eigentlich 2:0 stehen müssen. Ihr Abschluss landete allerdings in den Armen der Torhüterin.

Danach dümpelte die Partie zunehmend vor sich hin. „Und wenn du vorne die Tore nicht machst, bekommst du in der 90. Minute durch einen kapitalen Abwehrfehler den Ausgleich“, ärgerte sich Hobmeier über den späten Gegentreffer durch Katharina Rannetsberger. „Doch am Ende hat sich Waldhausen den Punkt mit dieser kämpferischen Leistung verdient.“ Vor dem Derby am Freitag (19.30 Uhr) in Schwaig gilt es für den Tabellenzweiten nun, im Training Selbstvertrauen zu tanken. Der Coach rechnet mit einem engen Match.