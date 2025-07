Desolate erste Hälfte besiegelt Testspielniederlage

Von Beginn an kam Heiningen überhaupt nicht ins Spiel. Bereits nach elf Minuten brachte Marcel Hodzic die Gastgeber in Führung. Es folgten weitere schnelle Gegentreffer durch Salih Egrlic (15., 19. Handelfmeter) sowie ein Foulelfmeter, den Aykut Durna in der 34. Minute verwandelte. Binnen sieben Minuten legte Aykut Durna mit zwei weiteren Treffern und somit einem lupenreinen Hattrick nach und schraubte den Zwischenstand auf 6:0 in die Höhe. Heiningen war bis zu diesem Zeitpunkt kaum präsent, kam aber immerhin kurz vor der Halbzeit durch Bent Hofele zum ersten Treffer (45.).

Nach dem Seitenwechsel musste Eislingen zunächst verletzungsbedingt wechseln. Der zur Halbzeit eingewechselte Torhüter Alex Borger verletzte sich bei einer harmlosen Ballaufnahme ohne gegnerischen Einfluss und konnte nicht weitermachen. Diese Phase nutzte Heiningen und zeigte sich nun kämpferischer. In der 66. Minute bekam der FCH nach Foulspiel einen Strafstoß zugesprochen, den Carmelo Trumino souverän zum 6:2 verwandelte. Nur elf Minuten später traf erneut Trumino, diesmal aus dem Spiel heraus, zum 6:3 (77.). Heiningen hatte im zweiten Durchgang zahlreiche weitere Chancen um das Endergebnis enger zu gestalten, ging mit diesen aber zu fahrlässig um. Letztendlich war der Rückstand aus der ersten Hälfte viel zu hoch, um das Ergebnis im zweiten Durchgang wieder grade zu biegen.