Designiertes Bayernliga-Team Schwaig zeigt Murnau die Grenzen auf: „Müssen noch cleverer werden“

Die Heimfahrt schmeckte den Murnauern Fußballern besonders gut. Wolfgang Walser, der ewige Kassier und die gute Seele beim TSV, hatte eine große Ration Würste vom Hausmetzger besorgt für den großen, grünen Tross. Im Bus mit vielen Fans waren die Drachen zum Tabellenführer gereist. Und an der guten Laune konnte auch der Ausgang der Partie in Schwaig nicht rütteln. „Eigentlich hat alles gepasst, außer das Ergebnis“, hielt Trainer Martin Wagner nach dem 0:2 vom Freitagabend fest.

Schön langsam können sie in Murnau zur nächsten Saison übergehen. Platz vier ist einigermaßen einbetoniert, bei noch fünf ausstehenden Partien. Und das mit einer Mannschaft, die im Schnitt keine 21 Jahre alt ist. Die Zukunft des Oberland-Fußballs kickt in Murnau. Aber wie weit kann das überhaupt noch gehen, ohne Geld und mit so vielen Jungen? „So weit habe ich nicht gedacht“, betont Wagner, angesprochen auf die nächste Spielzeit. Die gesamten Kräfte bündeln sich in der Reserve.

In Schwaig bekamen die Murnauer zu sehen und spüren, was Bayernliga-Fußball bedeutet. Die ganze Tribüne war gefüllt in der NGL-Arena. „Ein volles Stadion – richtig stark“, schwärmt Wagner über die annähernd 400 Zuschauer. Seine Taktik orientierte sich am Hinspiel. Der TSV versuchte nach Mühe, alles weg zu verteidigen, was Richtung Strafraum kam, verließ sich offensiv auf Konter. Ein paar gute Möglichkeiten von Maximilian Nebl behielt der Coach im Kopf, die aber nicht brandgefährlich waren. „Der letzte Punch ist uns nicht gelungen.“ Tatsächlich sah das Spiel lange wie eine Wiederholung des 0:0 in Murnau aus.

Zwei Youngster debütieren beim TSV Murnau in der Landesliga

Nur diesmal unterlief den Aufsteigern ein gravierender Fehler im Spielaufbau, kurz vor der Halbzeit. Lucas Pfefferle korrigierte ihn kurz vor dem Strafraum mit einem Tackling samt Gelber Karte. Wagner hätte sich gewünscht, dass seine Nebenleute das taktische Foul früher gezogen hätten. So sauste der Freistoß von Johannes Empl mit Karacho ins Torwarteck, direkt neben den Pfosten. Ob der Schuss haltbar war, vermochte Wagner nicht zu beurteilen.

„Der war sehr gut geschossen“, hielt er nur fest. Das 1:0 durchkreuzte alle Pläne, zwang Murnau, sich in der Schlussphase zu öffnen. Kurz vor dem entscheidenden Treffer von Leon Roth (70.) stieg Georg Kutter zum Kopfball hoch, setzte die Riesenchance aber am Ziel vorbei. „Was ich absolut stark fand: Dass wir es auch danach weiter probieren“, lobt Wagner.

In Hälfte zwei verhalf der Coach den beiden A-Jugendlichen Patrik Cerovecki und Maximilian Wörrle zum Landesliga-Debüt und leitete damit zwangsläufig die Zukunft dieses Teams ein. „Beide sehr gut“, sagt Wagner, während neben ihm im Bus Feierlaune ausbrach.