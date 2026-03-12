Designierter Bezirksliga-Aufsteiger präsentiert drei Zugänge

Die Adlkofener Neuen mit Abteilungsleiter Michael Maierbeck (li.) und Spielertrainer Daniel Treimer (re.) – Foto: Verein

Mit Nino Ewert (23) kommt ein defensivstarker Spieler vom A-Klassisten SV Altheim zur DJK. Der Verteidiger wird mit sofortiger Wirkung zum Kader stoßen und aufgrund einer Wechselsperre vorerst nur die zweite Mannschaft verstärken können. Ebenfalls neu im Team ist Fabian Cronauer (19), der in Adlkofen wohnhaft ist. Der talentierte Mittelfeldspieler spielte zuletzt in der Jugend des FC Dingolfing und wird die DJK bereits in der Frühjahrsrunde verstärken. "In seiner fußballerischen Ausbildung durchlief Fabian mehrere renommierte Nachwuchsstationen in der Region – darunter den FC Dingolfing, den FC Ergolding und die SpVgg Landshut. Mit seiner Technik und seinem Spielverständnis bringt er viel Potenzial für die Zukunft mit", heißt es von Adlkofener Seite.





