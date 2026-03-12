Designierter Bezirksliga-Aufsteiger präsentiert drei Zugänge

Bei der DJK-SV Adlkofen, souveräner Spitzenreiter der Kreisliga Donau-Laaber, wurde die Winterpause intensiv genutzt. Hinter den Kulissen haben die Verantwortlichen fleißig gearbeitet und können nun gleich drei vielversprechende junge Neuzugänge präsentieren.
Mit Nino Ewert (23) kommt ein defensivstarker Spieler vom A-Klassisten SV Altheim zur DJK. Der Verteidiger wird mit sofortiger Wirkung zum Kader stoßen und aufgrund einer Wechselsperre vorerst nur die zweite Mannschaft verstärken können. Ebenfalls neu im Team ist Fabian Cronauer (19), der in Adlkofen wohnhaft ist. Der talentierte Mittelfeldspieler spielte zuletzt in der Jugend des FC Dingolfing und wird die DJK bereits in der Frühjahrsrunde verstärken. "In seiner fußballerischen Ausbildung durchlief Fabian mehrere renommierte Nachwuchsstationen in der Region – darunter den FC Dingolfing, den FC Ergolding und die SpVgg Landshut. Mit seiner Technik und seinem Spielverständnis bringt er viel Potenzial für die Zukunft mit", heißt es von Adlkofener Seite.
"Mit diesen drei jungen Spielern setzt die DJK Adlkofen bewusst auf Perspektive, Talent und eine enge Verbindung zur Region. Die Verantwortlichen freuen sich sehr, dass sich die Jungs für den Weg nach Adlkofen entschieden haben und wünschen allen drei einen erfolgreichen Start im DJK-Trikot", so der Wortlaut der Adlkofener Pressemitteilung.