Deshalb wird das Turnier um den Voba-Cup so spannend wie noch nie

Höchstwahrscheinlich wird der Wanderpokal umziehen. Denn beim Vorbereitungsturnier um den Voba-Cup verzichten die Sportfreunde Broekhuysen, die gerade erst den Aufstieg in die Landesliga nur um Haaresbreite verpasst haben, freiwillig auf den dritten Sieg in Folge. Der Dorfverein schickt diesmal „nur“ seine Reserve ins Rennen, die soeben in der Relegation die Rückkehr in die Kreisliga A perfekt gemacht hat.
Die 23. Auflage des Wettbewerbs, der sich traditionell an die Vereine im Geschäftsgebiet der Volksbank an der Niers richtet, das von Goch/Weeze bis Rheurdt reicht, verspricht Spannung wie noch nie. Der Grund: Das Teilnehmerfeld ist mit 15 Mannschaften vergleichsweise klein, dafür aber enorm ausgeglichen. Drei Bezirksligisten, elf A-Ligisten und der SV Herongen als einziger B-Ligist – ein Topfavorit ist diesmal nicht in Sicht. Der Voba-Cup startet am Sonntag, 12. Juli, mit den ersten Vorrundenspielen, der Finaltag ist für Sonntag, 2. August, angesetzt. Und ganz nebenbei dürfen sich die Fußballfreunde im Kreis Kleve auch noch bei einer Auszubildenden der Volksbank bedanken, die eine Premiere des Wettbewerbs in die Wege geleitet hat.
Gruppe 1 Der FC Aldekerk möchte den Rückenwind des Bezirksliga-Aufstiegs nutzen und im Turnierverlauf zeigen, dass mit der Mannschaft künftig auch eine Etage höher zu rechnen ist. Die Konkurrenz ist nicht von Pappe. Gespannt darf man auf den Auftritt des einzigen Vertreters des Kreises Moers sein. A-Ligist SpVgg Rheurdt-Schaephuysen hat sich mit mehreren Spielern verstärkt, die Erfahrung aus der Landesliga mitbringen. Prominentestes Beispiel ist Angreifer Florian Ortstadt, der in der vergangenen Saison für Viktoria Goch auf Torejagd gegangen ist. Hinzu kommen A-Liga-Rückkehrer SG Kessel/Ho-Ha und die Reserve von Viktoria Goch, die nach dem Abstieg aus der Bezirksliga vor dem Neuaufbau steht.
Gruppe 2 Die Favoritenrolle hat der TSV Weeze, der sich mit einer furiosen Rückrunde den Bezirksliga-Klassenerhalt gesichert hat. Die Reserve der Sportfreunde Broekhuysen wird versuchen, den Pokalverteidiger würdig zu vertreten. Außerdem werfen der SV Sevelen und der TSV Wachtendonk-Wankum gehobenes A-Liga-Niveau in die Waagschale.
Gruppe 3 Dritter Bezirksligist im Bunde der vermeintlichen Favoriten ist Alemannia Pfalzdorf. A-Ligist Viktoria Winnekendonk, der im vergangenen Jahr das Turnier als Dritter beendete, möchte sich erneut einen Obolus für die Mannschaftskasse sichern. Die Winnekendonker Ligarivalen SV Walbeck und TSV Nieukerk komplettieren das Feld.
Gruppe 4 Hier kommt der Geheimfavorit ins Spiel. Sollte A-Liga-Rückkehrer SV Straelen in Bestbesetzung auflaufen, kann die Torfabrik von der Römerstraße jeden Gegner schlagen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Geist bekommt es in der Vorrunde mit dem Gelderner A-Ligisten SV Veert und dem B-Ligisten SV Herongen zu tun.
Die Termine Nach dem Startschuss am 12. Juli gehen die weiteren Vorrundenspiele jeweils mittwochs (15. und 22. Juli) über die Bühne. Hintergrund: Der Voba-Cup geht damit dem Parookaville-Wochenende (18. und 19. Juli) und dem WM-Finale (19. Juli) aus dem Weg. Das Viertelfinale des Wettbewerbs wird am Sonntag, 26. Juli, ausgetragen, das Halbfinale am Mittwoch, 29. Juli. Denkbare Austragungsorte des Finaltags (Sonntag, 2. August) sind das Weezer August-Janssen-Sportzentrum, die Aldekerker Landwehr-Arena und das Pfalzdorfer Heribert-Ramrath-Stadion.
Die Premiere Rahel Lamers, Auszubildende der Volksbank an der Niers und Spielerin des Landesligisten Viktoria Winnekendonk, ist auf die Idee gekommen, erstmals einen Voba-Cup für Frauen auf die Beine zu stellen. Gesagt, getan: Da die Saison in den Frauenligen erst am 30. August beginnt, starten folgende sechs Mannschaften am 2. August in die Vorrunde: SV Walbeck, Alemannia Pfalzdorf, Viktoria Winnekendonk, Union Wetten (alle Landesliga), DJK Twisteden (Bezirksliga) und Sportfreunde Broekhuysen (Kreisliga). Um nicht mit dem Saisonstart der Männer zu kollidieren, ist das Endspiel für Mittwoch, 19. August, angesetzt (Halbfinale Sonntag, 16. August).
Preisgeld Die Volksbank verteilt in diesem Jahr insgesamt 3500 Euro an die Amateurkicker. Die Sieger bekommen jeweils 1000 Euro, die Zweitplatzierten 500 Euro. 300 und 200 Euro gehen an die Mannschaften, die das Spiel um Platz drei der Männer bestreiten.
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