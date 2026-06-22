Deshalb wird das Turnier um den Voba-Cup so spannend wie noch nie

Gruppe 2 Die Favoritenrolle hat der TSV Weeze, der sich mit einer furiosen Rückrunde den Bezirksliga-Klassenerhalt gesichert hat. Die Reserve der Sportfreunde Broekhuysen wird versuchen, den Pokalverteidiger würdig zu vertreten. Außerdem werfen der SV Sevelen und der TSV Wachtendonk-Wankum gehobenes A-Liga-Niveau in die Waagschale.

Gruppe 3 Dritter Bezirksligist im Bunde der vermeintlichen Favoriten ist Alemannia Pfalzdorf. A-Ligist Viktoria Winnekendonk, der im vergangenen Jahr das Turnier als Dritter beendete, möchte sich erneut einen Obolus für die Mannschaftskasse sichern. Die Winnekendonker Ligarivalen SV Walbeck und TSV Nieukerk komplettieren das Feld.

Gruppe 4 Hier kommt der Geheimfavorit ins Spiel. Sollte A-Liga-Rückkehrer SV Straelen in Bestbesetzung auflaufen, kann die Torfabrik von der Römerstraße jeden Gegner schlagen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Geist bekommt es in der Vorrunde mit dem Gelderner A-Ligisten SV Veert und dem B-Ligisten SV Herongen zu tun. Mitte Juli geht es los

Die Termine Nach dem Startschuss am 12. Juli gehen die weiteren Vorrundenspiele jeweils mittwochs (15. und 22. Juli) über die Bühne. Hintergrund: Der Voba-Cup geht damit dem Parookaville-Wochenende (18. und 19. Juli) und dem WM-Finale (19. Juli) aus dem Weg. Das Viertelfinale des Wettbewerbs wird am Sonntag, 26. Juli, ausgetragen, das Halbfinale am Mittwoch, 29. Juli. Denkbare Austragungsorte des Finaltags (Sonntag, 2. August) sind das Weezer August-Janssen-Sportzentrum, die Aldekerker Landwehr-Arena und das Pfalzdorfer Heribert-Ramrath-Stadion.